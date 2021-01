Αθλητικά

Τα τρίποντα των Τζαζ “σκότωσαν” τους Μπακς (βίντεο)

Εκπληκτικός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα από την ομάδα της Γιούτα.

Με εντός έδρας ήττα από τους Τζαζ, συνέχισαν την πορεία τους στο ΝΒΑ, οι Μιλγουόκι Μπακς. Η ομάδα από την Γιούτα έδωσε... ρεσιτάλ ευστοχίας στα τρίποντα και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στα “ελάφια”, επικρατώντας με 131-118.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, οκτώ ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ στην επίθεση, ο Ελληνας άσος, είχε βοήθεια μόνο από τον Κρις Μίντελντον, ο οποίος πέτυχε 31 πόντους. Όσον αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ευστόχησε σε ένα δίποντο και “μάζεψε” πέντε ριμπάουντ.

Εξαιρετικός για τους νικητές, που ευστόχησαν σε 25 τρίποντα, ήταν ο Τζόρνταν Κλάρκσον με 26 πόντους, ενώ πολύ καλή απόδοση, είχαν οι Μπογκντάνοβιτς (20 π.), Μίτσελ (32 π.) και Κόνλι (17 π.).

Δείτε τα higlights με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς με τους Γιούτα Τζαζ:

Game highlights from tonight’s matchup against the Jazz.#FearTheDeer pic.twitter.com/YGqhtWGhpA — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 9, 2021