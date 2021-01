Κόσμος

Ρωσία: νεκροί από χιονοστιβάδα

Ανάμεσα στα θύματα κι ένα παιδί 14 ετών.

Φωτογραφία αρχείου

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα που έπληξε ένα χιονοδρομικό κέντρο στο Νορίλσκ, στον Αρκτικό Κύκλο, αργά το βράδυ της Παρασκευής, όπως ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Επειγουσών Καταστάσεων της Ρωσίας.

Οι διασώστες ανέσυραν νεκρούς δύο ενήλικες, έναν άνδρα 45 ετών, μια 38χρονη γυναίκα και ένα παιδί. Ένας 14χρονος βρέθηκε ζωντανός και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με κρυοπαγήματα.

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα σε αυτήν την απομονωμένη πόλη των 180.000 κατοίκων. Μεταξύ άλλων θέλει να διαπιστώσει αν τηρούνταν οι κανονισμοί ασφαλείας από τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων. Προς το παρόν δεν έχει διαλευκανθεί σε ποιον ανήκαν τα τέσσερα κτίρια που θάφτηκαν στο χιόνι.

Η χιονοστιβάδα κάλυψε μια έκταση 300 τετραγωνικών μέτρων, φέρεται να δήλωσε η διεύθυνση του χιονοδρομικού κέντρου Γκόρα Οντελνάγια, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.