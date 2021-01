Κοινωνία

Lockdown: συλλήψεις για ανοιχτά καταστήματα και μη τήρηση των μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σχεδόν 90.000 έλεγχοι την Παρασκευή. Οι περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Παρασκευή συνολικά 87.815 ελέγχους και κατέγραψαν 1.678 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού. Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 524.950 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε μία επιχείρηση.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (77.478).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας – Μη τήρηση αποστάσεων Μη νόμιμη μετακίνηση (χωρίς βεβαίωση ή SMS, μετά την επιτρεπόμενη ώρα) Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 11 συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ και σε επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ καθώς και σε επιβολή προστίμου 300 σε οκτώ πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Αττικής. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη: α) ιδιοκτήτη ψητοπωλείου και β) προσωρινά υπεύθυνου ζαχαροπλαστείου για μη τήρηση των αποστάσεων, στην Περιφέρεια Αττικής. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτριας καφέ-σνακ μπαρ, και σε επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ, καθώς και σε 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος λιανικού εμπορίου και σε επιβολή προστίμου 5.000 ευρω, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου – καφέ μπαρ, σε επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ, καθώς και σε επιβολή προστίμου 300 ευρώ σε δύο πελάτες, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη και σε επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ σε άτομο που παραβίασε το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη τεσσάρων ατόμων και σε επιβολή προστίμου 300 ευρώ έκαστος για παραβίαση περιορισμού κίνησης, διότι κατελήφθησαν από κοινού να ασκούν θήρα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε δύο παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες. Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 2.850 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια. Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας (2x300€), στους Δήμους Ιλίου και Θεσσαλονίκης.

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.