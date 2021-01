Οικονομία

Τσακλόγλου στον ΑΝΤ1: τι αλλάζει με το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης

Το σύστημα μετατρέπεται από διανεμητικό σε ανακεφαλαιοποιητικό. Από πότε θα ισχύσει και ποιους αφορά.

Ο υφυπουργός Εργασίας, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, μιλώντας στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», αναφέρθηκε στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης το οποίο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από την 1-1-2022 και από διανεμητικό θα μετατραπεί σε ανακεφαλαιοποιητικό.

Ο κ. Τσακλόγλου υπεραμύνθηκε των αλλαγών, που ουσιαστικά αφορούν όσους είναι κάτω των 35 ετών, τονίζοντας πως τα νέα παιδιά ξεκινάνε τον εργασιακό τους βίο πιστεύοντας ότι δε πάρουν ποτέ σύνταξη με αποτέλεσμα να στρέφονται στη μαύρη εργασία, με καταστροφικές συνέπειες και για τους ίδιος, αλλά και για την οικονομία.

Με το νέο σύστημα, ουσιαστικά θα υπάρχει ένας ατομικός κουμπαράς επικουρικής ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο, ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 3 διαφορετικά επενδυτικά προφίλ η ακόμη και να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα με ανάλογα ποσοστά. Τα χρήματα από τις εισφορές του θα επενδύονται στην εθνική οικονομία και τα κέρδη θα μπαίνουν στον κουμπαρά μαζί με τις εισφορές.

Ο κ. Τσακλόγλου ξεκαθάρισε πως οι εισφορές κάθε ασφαλισμένου θα είναι εγγυημένες από το κράτος κι ότι δε θα μειωθεί καμιά από τις υφιστάμενες συντάξεις.

Τέλος και σε ότι αφορά τις εκκρεμείς συντάξεις, ο κ. Τσακλόγλου παραδέχθηκε ότι υπάρχει μεγάλο πλήθος και σε αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε και η πανδημία που πήγε τα πράγματα πίσω. Ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες, προκειμένου να υλοποιηθεί η δέσμευση του Πρωθυπουργού και να αποδοθούν όλες οι εκκρεμείς συντάξεις μέσα στο 2021.