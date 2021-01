Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: τριμερής Ρωσίας, Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας

Η συνάντηση θα γίνει μετά από πρωτοβουλία του Πούτιν για να συζητηθούν τα περαιτέρω βήματα για την επίλυση των διαφορών στην περιοχή.

Τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο Καραμπάχ πρόκειται να συζητήσουν αύριο Δευτέρα στη Μόσχα οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Αυτή η τριμερής συνάντηση γίνεται με πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συζητηθεί «η πρόοδος στην εφαρμογή» όσων συμφωνήθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2020 καθώς και «τα περαιτέρω βήματα για την επίλυση διαφορών στην περιοχή» του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ο Πούτιν θα έχει επίσης και ξεχωριστές συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο χωρών.