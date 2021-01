Κοινωνία

Καταδικάστηκε γιατρός για ασέλγεια στην 4χρονη κόρη του

Τι είπε απολογούμενος ο 42χρονος. Ποιά ποινή του επέβαλε το δικαστήριο.

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Θεσσαλονίκης, ένας 42χρονος γιατρός ο οποίος κρίθηκε ένοχος κατά πλειοψηφία (6-1), για την ασέλγεια της 4χρονης κόρης του.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του επέβαλε κάθειρξη 7 ετών, αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό του σύννομου βίου ενώ σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκε με ποινή κάθειρξης 13 ετών και μετά την έφεση που άσκησε, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια της απολογία του στο ΜΟΕ αρνήθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι για «σκευωρία» που έστησε η πρώην σύζυγός του επειδή διεκδικούσε και κέρδισε την επιμέλεια τους παιδιού τους, μετά τον χωρισμό του ζευγαριού.

