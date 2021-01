Κόσμος

Ορκωμοσία Μπάιντεν: συναγερμός για ένοπλες κινητοποιήσεις

Συναγερμός έχει σημάνει στο FBI για ένοπλες κινητοποιήσεις στην Ουάσινγκτον και στις πρωτεύουσες και των 50 Πολιτειών των ΗΠΑ.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται ένοπλες κινητοποιήσεις στην Ουάσινγκτον και στις πρωτεύουσες και των 50 Πολιτειών των ΗΠΑ, εν όψει της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν, στις 20 του μηνός, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Τα μέλη μιας μη κατονομαζόμενης ένοπλης ομάδας φέρονται ότι σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ουάσινγκτον στις 16 Ιανουαρίου. Απειλούν με εξέγερση αν γίνει προσπάθεια να απομακρυνθεί ο Ντόναλντ Τραμπ από το αξίωμά του, σύμφωνα με έναν ρεπόρτερ του ABC, ο οποίος επικαλείται ένα ενημερωτικό δελτίο του FBI.

Οι εκπρόσωποι της ομοσπονδιακής αστυνομίας δεν έχουν προς το παρόν σχολιάσει αυτές τις πληροφορίες.