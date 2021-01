Κοινωνία

Προβλήματα από την κακοκαιρία που “σαρώνει” τη χώρα (βίντεο)

Λασποβροχής και ατέλειωτες ώρες βροχόπτωσης προκάλεσαν προβλήματα και «ξύπνησαν» εφιαλτικές μνήμες.

Συνεχίζεται σήμερα η κακοκαιρία στη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται, κυρίως στα βόρεια, στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά και από το απόγευμα στη Θράκη, στο Αιγαίο και στην Εύβοια.

Τα φαινόμενα στη Θράκη και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο θα είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι αυξημένες, με αποτέλεσμα την εκδήλωση λασποβροχών κατά τόπους.

Μουζάκι: μια «ανάσα» πριν αποκοπεί από τα ορεινά χωριά

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στο Μουζάκι της Καρδίτσας η βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή για πάνω από ένα 24ώρο.

Το οδικό δίκτυο που ενώνει το Μουζάκι με τα ορεινά χωριά του δήμου Αργιθέας (που είχε πληγωθεί βαριά από τον Ιανό τον περασμένο Σεπτέμβριο) βρίσκεται ένα βήμα πριν από την καταστροφή, καθώς τα νερά του Πάμισου προκάλεσαν ζημιές.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης, η κυκλοφορία διεξαγόταν από τη μία λωρίδα, με κίνδυνο να καταρρεύσει και η δεύτερη.

Απειλεί ο φουσκωμένος Πηνειός

Οριακή φαίνεται πως είναι η κατάσταση και στη Διάβα Καλαμπάκας, όπου βρέχει για 36 και πλέον ώρες με αποτέλεσμα ο Πηνειός να απειλεί την περιοχή με τις μεγάλες ποσότητες νερού και τα φερτά υλικά.

Πρόκειται για το σημείο όπου πριν από πέντε χρόνια είχε καταρρεύσει γέφυρα, η οποία αποκαταστάθηκε το 2017.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου

Προβλήματα στο επαρχιακό δίκτυο των Ιωαννίνων και της Άρτας δημιούργησαν οι έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν από χθες την Ήπειρο. Καταπτώσεις βράχων και φερτά υλικά από χειμάρρους δυσχεραίνουν την κυκλοφορία των οχημάτων και για αυτό έχουν τεθεί σε λειτουργία, από τα ξημερώματα, 14 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας.

Επίσης, πλημμυρικά φαινόμενα παρατηρούνται στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ύψος του Κατσικά, αλλά και σε καλλιεργήσιμα χωράφια στην περιοχή.

Ορμητικά νερά δημιούργησαν, χθες το βράδυ, προβλήματα στο κέντρο των Πραμάντων στα Τζουμέρκα. Φερτά υλικά έφραξαν φρεάτια και πλημμύρισε το κέντρο του χωριού, όπου χρειάστηκε παρέμβαση της Πυροσβεστικής και συνεργείων του δήμου.

Ανεμοστρόβιλος έπληξε τα Θεοδώριανα στην ορεινή Άρτα, χθες το απόγευμα, συνοδευόμενος από ισχυρή βροχή, προκαλώντας ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Σύμφωνα με τον Μετεωρολογικό Σταθμό Θεοδωριανών, η ταχύτητα του ανέμου ήταν 93,3Km/h (10BF), ενώ το ύψος της βροχής έφτασε στα 103mm/ώρα στις 10:36.

Σύμφωνα με τους κατοίκους του χωριού έχουν γίνει αρκετές ζημιές σε σκεπές, καμινάδες και στέγαστρα.

Ανάλογα καιρικά φαινόμενα έπληξαν και τους Μελισσουργούς.

