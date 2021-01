Πολιτική

Τσίπρας: Εξαιρετικά αργός ο ρυθμός εμβολιασμού

"Πυρά" στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόσο για την πορεία της πανδημίας όσο και για τους εμβολιασμούς.

Σύσκεψη με γιατρούς και λοιμωξιολόγους είχε σήμερα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, για την πορεία της πανδημίας και την πορεία του εμβολιασμού.

Ο κ. Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της δίωρης σύσκεψης, μεταξύ άλλων τόνισε:

«Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για τη πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, καθώς παρά το παρατεταμένο lockdown η εξάπλωση του ιού στη κοινότητα επιμένει, ενώ έχουμε μπροστά μας τρεις δύσκολους χειμερινούς μήνες.

Ο ρυθμός εμβολιασμού είναι εξαιρετικά αργός και φοβάμαι ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να πορεύεται χωρίς πυξίδα, τόσο για την ενίσχυση του ΕΣΥ όσο όμως και για την επάρκεια και ταχεία αξιοποίηση των εμβολίων στη χώρα μας.

Ο κος Μητσοτάκης δείχνει να έχει άγνοια κινδύνου, καθώς προχθές προκειμένου να δικαιολογήσει τον απελπιστικά χαμηλό ρυθμό του εμβολιασμού, δήλωσε ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Όμως την ώρα που η χώρα βιώνει ήδη μια τραγωδία με πάνω από 5.000 συνανθρώπους μας να έχουν χάσει τη ζωή τους, δεν υπάρχει η πολυτέλεια χρόνου. Κάθε μέρα είναι πολύτιμη. Γιατί κάθε μέρα μπορούμε να σώσουμε ανθρώπους. Αυτό όμως απαιτεί στρατηγική, σχέδιο, οργάνωση και ταχύτητα. Τίποτα από αυτά, δυστυχώς, δε χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται την πανδημία.

Και χρειάζεται στοιχειώδης συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, την οποία επιμόνως ο κος Μητσοτάκης αρνείται. Και σαν να μην έφτανε αυτό έχουμε και μια εμφανή πια προσπάθεια να φορτώσει ευθύνες στην επιτροπή των επιστημόνων και τους γιατρούς, προκειμένου έτσι να ξεφορτωθεί τις δικές του ευθύνες για τις δικές του αποφάσεις.

Ο τόπος, όμως, τούτη την ώρα χρειάζεται όλες τις δυνάμεις του ενωμένες για τη διαχείριση της πανδημίας. Και η κουρασμένη ελληνική κοινωνία είναι κρίσιμο να μην χάσει την εμπιστοσύνη της στην επιστημονική κοινότητα».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο τομεάρχης Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, τα μέλη της Επιτροπής των επιστημόνων, Αλκιβιάδης Βατόπουλος και Τάκης Παναγιωτόπουλος, η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού, ο καθηγητής Αιματολογίας και επικεφαλής κλινικής Covid στο νοσοκομείο του Παρισιού, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, αναπληρωτής καθηγητής Πνευμονολογίας και επικεφαλής της κλινικής Covid του Ευαγγελισμού, Γιάννης Καλομενίδης.