Παράταση για τον επαναπροσδιορισμό αιτήσεων του “Νόμου Κατσέλη”

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 15 Ιανουαρίου. Πόσο διάστημα έχουν πλέον στη διάθεσή τους τα φυσικά πρόσωπα.

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία παρατείνεται μέχρι και τις 31/01/2021 η προθεσμία υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού υποθέσεων για ρύθμιση οφειλής των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που κατατέθηκε μέχρι και τις 31/12/2014 (άρθρο 4Δ παρ. 1 περ. α' του ν.3869/2010).

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του ΑΣΕΠ" το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Τετάρτη, 13/01/2021.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 15 Ιανουαρίου.