Κοινωνία

Του τούμπαραν το αυτοκίνητο κι έκλεψαν τον καταλύτη (εικόνες)

Νέα «μόδα» δημιουργούν άγνωστοι, προκαλώντας προβλήματα στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Δεύτερο περιστατικό κλοπής καταλύτη σημειώθηκε μέσα σε λίγες μέρες στο Μενίδι.

Όπως δήλωσε οδηγός στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», που κατέγραψε και τις σχετικές εικόνες, οι δράστες αναποδογύρισαν το αυτοκίνητό του και αφαίρεσαν τον καταλύτη.

Μάλιστα, όχι μόνο τον άφησαν χωρίς αυτοκίνητο, αλλά προκάλεσαν ζημιές και στα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα δίπλα στο δικό του.

«Νομίζαμε ότι είναι σκουπιδιάρικο και είδαμε το αμάξι έτσι», περιέγραψε το θύμα και επικαλούμενος μαρτυρία γειτόνισσας είπε πως οι δράστες είχαν και τσιλιαδόρους, που μετά την αφαίρεση του καταλύτη, έγιναν όλοι «καπνός».