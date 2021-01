Πολιτική

Πολιτική αντιπαράθεση μετά τη συνέντευξη Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολίασαν Γκιουλέκας, Αρβανίτης και Παπαδάκης τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου.