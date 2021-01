Οικονομία

Συλλήψεις για εικονικές συνταγογραφήσεις (εικόνες)

Πως έπεσαν στα χέρια της Οικονομικής Αστυνομίας. Ποια η ζημία για τον ΕΟΠΥΥ.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε χθες, (Τρίτη 12 Ιανουαρίου), από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε βάρος ιατρού και ιδιώτη, για υπόθεση που αφορά σε εικονικές συνταγογραφήσεις φαρμάκων.

Όπως πρόεκυψε από την έρευνα, οι δυο συλληφθέντες, έχοντας αποκτήσει πρόσβαση σε στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης ετέρων ατόμων, προέβαιναν στην έκδοση και εκτέλεση εικονικών συνταγών φαρμακευτικών σκευασμάτων, για τα οποία ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατέβαλε σχετική αποζημίωση.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της υπόθεσης έχουν εκδοθεί, σε στοιχεία (31) ασφαλισμένων, (489) εικονικές συνταγές, που αφορούν κυρίως (4) φαρμακευτικά σκευάσματα, με την οικονομική ζημία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να ανέρχεται σε (14.168,07) ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, με τη συνδρομή υπαλλήλων του Ε.Ο.Φ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• (263) φαρμακευτικά σκευάσματα

• συσκευασία ναρκωτικού σκευάσματος,

• πλήθος συνταγογραφήσεων,

• περίστροφο, τυφέκιο flobert και 104 φυσίγγια,

• (25.550) ευρώ και (7.700) δολάρια Η.Π.Α.,

• (8) χρυσές λίρες,

• σπρέι πιπεριού, τσεκούρι, (2) σπαθιά, μαχαίρι και φαλτσέτα,

• (10) κινητά τηλέφωνα, (2) tablet, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (usb stick) και

• πλήθος εγγράφων σχετικών με την υπόθεση.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση-ένταξη σε συμμορία, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις και απάτη από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.