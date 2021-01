Οικονομία

Τσίπρας: επιλογή της κυβέρνησης τα “λουκέτα” σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σύσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, στην Πάτρα, με τους παραγωγικούς φορείς της Αχαΐας.

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση επέλεξε έναν άλλον δρόμο στο όνομα της οικονομίας πόρων. Η δική μας η εκτίμηση είναι ότι το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής θα είναι ολέθριο, όχι μόνο για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την πραγματική οικονομία, αλλά θα είναι ολέθριο τελικά και για την ίδια την δημοσιονομική ευστάθεια και κυρίως για την πορεία του ελληνικού δημόσιου χρέους, που πλέον αυξάνεται σε έναν υπερβολικά υψηλό ρυθμό, αφού ήδη έχουμε φτάσει στο 200%».

Αυτά τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας κατά την διάρκεια σύσκεψης με τους παραγωγικούς φορείς της Αχαΐας, στην αίθουσα του επιμελητηρίου, στην Πάτρα.

Όπως πρόσθεσε, «όλοι έχουμε την εμπειρία σε ποια κρίση μας οδήγησε η υπερβολική υπερχρέωση της χώρας, όλα τα προηγούμενα έτη», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «το κρίσιμο ζήτημα της επόμενης ημέρας μετά την πανδημία, είναι το ζήτημα του χρέους και το ζήτημα της μη επιστρεπτέας ενίσχυσης της επιδότησης, ώστε να σταθούν στα πόδια τους οι επιχειρήσεις».

Αναφερόμενος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι «πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως δεν έχουμε όλοι την ίδια άποψη για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα» και εξήγησε: «Ένα σκέλος της αδυναμίας της κυβερνητικής πολιτικής και των κυβερνητικών επιλογών, ώστε να συγκρατήσουν την ύφεση και άρα την αναδιάρθρωση στο χώρο της αγοράς, έχει να κάνει με την λάθος εκτίμηση και την έλλειψη συντονισμού και ικανοτήτων».

«Ένα άλλο όμως μέρος είναι μία ιδεολογική τοποθέτηση», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και συνέχισε: «Για χρόνια, αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να γίνει ανταγωνιστική μέσα από τη συρρίκνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είχαν μία άποψη, και μία κατεύθυνση. Τώρα βλέπουμε αυτή η άποψη να έρχεται ως ένα φυσικό φαινόμενο, ως μία φυσική καταστροφή από την πανδημία. Θα υλοποιηθεί δηλαδή αυτός ο σχεδιασμός που προβλέπεται και μέσα από το σχέδιο Πισσαρίδη, αλλά όχι με ευθύνη κάποιου, αλλά ως μία φυσική επιλογή, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι ως αποτέλεσμα της πανδημίας και μόνο».

«Η αναδιάρθρωση της αγοράς», πρόσθεσε, «με την συρρίκνωση και τα χιλιάδες λουκέτα δηλαδή στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά την άποψή μου είναι μία πολιτική επιλογή».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης, λέγοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει να δώσουν αυτό που χρειάζεται, δηλαδή τη δυνατότητα να διατηρηθούν σε ένα ανεκτό επίπεδο και η προσφορά και η ζήτηση».

Παράλληλα επεσήμανε, ότι «η κρίσιμη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για την επόμενη μέρα, έχει να κάνει με το ζήτημα της συσσώρευσης του ιδιωτικού χρέους στους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, το οποίο έρχεται να συσσωρευτεί σε παλαιότερα χρέη προς τις τράπεζες, που είναι πάνω από 30 δισ. ευρώ».

«Με δεδομένο λοιπόν» συνέχισε, «την υπερσυσσώρευση παλαιότερων χρεών και την αδυναμία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να στηρίξει ουσιαστικά σε αυτή την κρίσιμη στιγμή τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και με δεδομένη την επιπρόσθετη επιβάρυνση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που την υπολογίζουμε γύρω στα 8,5 δισ. ευρώ νέων επιπρόσθετων χρεών μαζί με την λεγόμενη επιστρεπτέα προκαταβολή, συνειδητοποιούμε ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα για τη μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα με αυτό τον υπέρογκο αριθμό χρεών».



Ως εκ τούτου, επεσήμανε, «η κρίσιμη συζήτηση για την επόμενη μέρα αφορά τη διαγραφή μέρους των χρεών, δηλαδή τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, ιδιαίτερα αυτού που δημιουργήθηκε την περίοδο της πανδημίας».

Κατά την διάρκεια της σημερινής επίσκεψής του στην Πάτρα ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε και συνομίλησε στο Ρίο με επιχειρηματίες και εργαζόμενους σε κλάδους που πλήττονται από την πανδημία.

Όπως ανέφερε, «ήδη έχουμε συμπληρώσει δύο μήνες lockdown, δυστυχώς δίχως να έχουμε κάποια θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την εξέλιξη της πανδημίας».

Επίσης, είπε ότι «από την στιγμή που θα καταφέρουμε να βγούμε από το σπίτι, το κρίσιμο θα είναι το πώς θα ζήσουμε».

Ακόμη, κατά την παραμονή του στην Πάτρα, ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε ένα κόκκινο γαρύφαλλο στο μνημείο του δολοφονηθέντος καθηγητή, Νίκου Τεμπονέρα και στην συνέχεια περπάτησε στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, όπου συνομίλησε με πολίτες.