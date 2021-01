Κοινωνία

Κηφισιά: Διάρρηξη “μαμούθ” σε μονοκατοικία

Τι "σήκωσαν" οι… ποντικοί από την πολυτελή βίλα. Οι δράστες ήταν καλά "διαβασμένοι".

Διάρρηξη μαμούθ σε μονοκατοικία της Κηφισιάς σημειώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά έγινε γνωστή σήμερα, Τετάρτη.

«Ποντικοί» τρύπωσαν σε μονοκατοικία 48χρονου την ώρα που απουσιάζε στο εξοχικό του και άρπαξαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας.

Μάλιστα οι εισβολείς πριν εξαφανιστούν απενεργοποίησαν τον συναγερμό, προκειμένου να μην αφήσουν πίσω τους το παραμικρό ίχνος.

Ο άνδρας μόλις επέστρεψε λίγο μετα τις 19:30, είδε το σπίτι του επί λεηλατημένο και αμέσως ειδοποίησε τις Αρχές.

Οι δράστες φεύγοντας από το σπίτι, ξήλωσαν και άρπαξαν το καταγραφικό του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης έτσι ώστε να μην αφήσουν το παραμικρό ίχνος που θα οδηγήσει στην ταυτότητα τους.