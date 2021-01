Κοινωνία

Συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)

Σε ποιες περιοχές δρούσαν οι διακινητές. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί κατά την διάρκεια ερευνών στα σπίτια τους.

Στην Εισαγγελία Πειραιά οδηγήθηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Πρόκειται για έναν 26χρονο αλλοδαπό και τρεις Έλληνες ηλικίας 28, 29 και 50 ετών, που κατηγορούνται για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες των συλληφθέντων στον Πειραιά και το Κερατσίνι, αντίστοιχα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 κιλά και 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης καθώς και χρηματικά ποσά. Επίσης, μία μεταλλική σιδερογροθιά, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, περίστροφο φωτοβολίδων, ένα ΙΧ αυτοκίνητο και πέντε συσκευές κινητής τηλεφωνίας.