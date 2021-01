Life

Γκουίνεθ Πάλτροου: "θα το... κάνω, μόνο αν το πει ο σύζυγος μου" (βίντεο)

Αποκαλύψεις για την προσωπική της ζωή και την υποκριτική έκανε η διάσημη ηθοποιός, μιλώντας στην Ναόμι Κάμπελ.

Η ηθοποιός είχε πει το 2020 ότι προτιμάει να είναι «ημι-συνταξιούχος» από το να παίζει καθώς συνεχίζει να επιβλέπει την «αυτοκρατορία» του τρόπου ζωής, Goop.

Η ηθοποιός μιλώντας στο μοντέλο Ναόμι Κάμπελ στην διαδικτυακή εκπομπή «No Filter With Naomi» απάντησε στην ερώτηση που της γίνεται συνεχώς: Τι θα ήταν αυτό που θα την έκανε να επιστρέψει στην υποκριτική;

«Η απάντηση είναι ότι πρέπει να γίνω γ… συγγραφέας!», επανέλαβε, καθώς τη δήλωση αυτή την είχε κάνει και στην Daily Mail, σημειώνοντας ότι θα αποδέχονταν έναν ρόλο μόνο εάν της το ζητούσε ο σύζυγό της Μπραντ Φάλτσακ.

«Αν ο σύζυγός μου γράψει κάτι και θέλει να το κάνω, τότε θα το κάνω», είπε και πρόσθεσε ακόμη μία εξαίρεση για την επιστροφή της. «Δεν μπορώ ποτέ να λέω ποτέ. Θα ήθελα να επιστρέψω κάποια μέρα στη σκηνή. Μου αρέσει πολύ να κάνω θέατρο», είπε.

Στη συνέχεια η ηθοποιός είπε ότι αν και δουλεύει χρόνια στη βιομηχανία του θεάματος ποτέ δεν ένιωθε άνετα με τη δημοσιότητα.

«Στην πραγματικότητα δεν ήμουν τόσο άνετη με τη δημοσιότητα ή να είμαι μπροστά από τις κάμερες, παρόλο που το κάνω εδώ και καιρό», είπε και πρόσθεσε ότι αυτό το συνειδητοποίησε πολύ αργά.

«Υπάρχει ένα μέρος του εαυτό μου που είναι πολύ ντροπαλό και δεν αισθάνομαι εξωστρέφεια», συμπλήρωσε η Πάλτροου.