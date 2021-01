Life

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου (εικόνες)

Ο θρύλος του ελληνικού αθλητισμού μοιράζεται μνήμες από την ζωή και την πορεία του στα γήπεδα, αλλά και στιγμές από την σχέση με τον Νίκο Γκάλη.

Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Παναγιώτη Γιαννάκη.

Ο «δράκος» του ελληνικού μπάσκετ μιλά για τα παιδικά του χρόνια και το πάθος του με τον αθλητισμό, αποκαλύπτοντας πως βρέθηκε από το ποδόσφαιρο…. με την πορτοκαλί μπάλα στα χέρια.

Τι θυμάται για τα βήματα του από το παρκέ του Ιωνικού Νίκαιας, στον Άρη και στους Boston Celtics.

Ποιές αναμνήσεις ξεχωρίζει από τον άθλο του 1987 με την κατάκτηση του Eurobasket.

Τι αναφέρει για την σχέση του με τον Νίκο Γκάλη, εντός και εκτός γηπέδων.

Τι λέει για το προνόμιο που τον κάνει… μοναδικό στον κόσμο!

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

