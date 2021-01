Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: το ξέσπασμα της μητέρας της με αφορμή τα γενέθλιά της

Με αφορμή τα γενέθλια της άτυχης φοιτήτριας, η Κούλα Αρμουτίδου εξαπολύει πυρά κατά αστυνομικών που, όπως υποστηρίζει, δεν έδωσαν σημασία σε καταγγελία για τον βιασμό της.

Συγκλονίζει το μήνυμα της μητέρας της άτυχης φοιτήτριας, Ελένης Τοπαλούδη, που δολοφονήθηκε πριν από δύο χρόνια στη Ρόδο.

Με αφορμή τα γενέθλια της κόρης της, τα οποία θα γιόρταζε αύριο μαζί της, η Κούλα Αρμουτίδου, εξαπολύει πυρά κατά δύο αστυνομικών που, σύμφωνα με καταθέσεις, ένα χρόνο πριν τη δολοφονία της φοιτήτριας, δεν έδωσαν σημασία σε καταγγελία της για βιασμό από τρεις νεαρούς στη Ρόδο.

Όπως τονίζει στο μήνυμά της, μια 14χρονη φίλη της φοιτήτριας δεν άντεξε τις εκμυστηρεύσεις της Ελένης και ενημέρωσε τη μητέρα της. Εκείνη κατέφυγε στις Αρχές, αλλά δεν την υπολόγισαν...

"Αστυνομικοί, να είστε βέβαιοι πως εάν η ελληνική Πολιτεία δεν σας τιμηωρήσει, θα καταφύγω αλλού. Κοιμηθείτε γλυκά και μην ξεχνάτε να λέτε ψέματα στους εαυτούς σας ότι όλα, μα όλα τα κάνατε σωστά. Γιατί μόνο έτσι μπορείτε να αναπνέετε,, να μην έρχονται οι ενοχλές και οι τύψεις να διασαλεύουν τα όμορφα όνειρά σας" αναφέρει μεταξύ άλλων η μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη.

Ολόκληρη η ανάρτησή της: