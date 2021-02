Υγεία - Περιβάλλον

Καρκίνος του προστάτη: “Ασπίδα” ο καφές και η μεσογειακή διατροφή

Τι προκύπτει απο τα ευρήματα δύο νέω μελετών.

Η καθημερινή κατανάλωση πολλών καφέδων συνδέεται με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, σύμφωνα με μία νέα διεθνή επιστημονική μελέτη. Μία άλλη αμερικανική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μεσογειακή διατροφή «φρενάρει» την εξέλιξη της νόσου στους άνδρες που ήδη έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη.

Η πρώτη μελέτη, με επικεφαλής τον ουρολόγο δρα Κεφένγκ Γουάνγκ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Σενγκτζίνγκ του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Κίνας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «BMJ Open», ανέλυσαν στοιχεία (μετα-ανάλυση) από 16 δημοσιευμένες έρευνες, προερχόμενες επτά από την Ευρώπη, επτά από τις ΗΠΑ και δύο από την Ιαπωνία. Οι μελέτες αφορούσαν συνολικά 1,08 εκατομμύρια ανθρώπους, από τους οποίους οι 57.732 εμφάνισαν καρκίνο του προστάτη.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι έπιναν τους περισσότερους καφέδες μέσα στην ημέρα είχαν μειωμένο κατά 9% κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη, σε σχέση με εκείνους που έπιναν ελάχιστους καφέδες έως καθόλου. Κάθε πρόσθετος καφές μέσα στην ημέρα σχετιζόταν με μία μείωση του κινδύνου καρκίνου κατά περίπου 1%. Όσοι έπιναν τους περισσότερους καφέδες είχαν 12% έως 16% μικρότερο κίνδυνο για προχωρημένο και θανατηφόρο καρκίνο του προστάτη, αντίστοιχα.

Ο εν λόγω καρκίνος είναι ο δεύτερος συχνότερος στους άνδρες και ο έκτος πιο θανατηφόρος. Σχεδόν τρία στα τέσσερα περιστατικά εμφανίζονται στις ανεπτυγμένες χώρες, ενώ μετά τη δεκαετία του 1970 η νόσος εμφανίζει μεγάλη αύξηση στην Κίνα, την Ιαπωνία και σε άλλες ασιατικές χώρες που έχουν γνωρίσει εν τω μεταξύ σημαντική ανάπτυξη.

Ο καφές βελτιώνει τον μεταβολισμό του σακχάρου (γλυκόζης), έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες και επίσης επηρεάζει τα επίπεδα των σεξουαλικών ορμονών, παράγοντες που όλοι εμπλέκονται στον καρκίνο του προστάτη.

Η δεύτερη έρευνα του Αντικαρκινικού Κέντρου Άντερσον του Πανεπιστημίου του Τέξας, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Ουρολογίας Τσάστιν Γκρεγκ, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Cancer», παρακολούθησε 410 άνδρες με καρκίνο του προστάτη, συσχετίζοντας τη διατροφή τους με την εξέλιξη της νόσου σε βάθος χρόνου. Σε διάστημα τριών ετών υπήρξε επιδείνωση της νόσου σε 76 άνδρες.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι έκαναν συστηματικά μεσογειακή διατροφή (περισσότερα φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, δημητριακά και ψάρια) είχαν γενικά καλύτερα πρόγνωση. Προηγούμενες μελέτες έχουν συσχετίσει τη μεσογειακή διατροφή με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, καρκίνου και πρόωρης θνησιμότητας. Η νέα μελέτη δείχνει ότι υπάρχει τέτοια σχέση ειδικότερα στον καρκίνο του προστάτη.

Εφόσον ο συγκεκριμένος καρκίνος παραμείνει τοπικός, θεωρείται συνήθως χαμηλού κινδύνου και αντιμετωπίσιμος. Αρκετοί άνδρες δεν κάνουν κάτι περισσότερο από ενεργή ιατρική παρακολούθηση, μήπως ο όγκος επιδεινωθεί. Η διατροφή, όπως δείχνει και η νέα έρευνα, αποτελεί βασικό παράγοντα στον ενδεδειγμένο τρόπο ζωής τους.