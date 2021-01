Οικονομία

Lockdown: Πώς θα γίνει η επανεκκίνηση της αγοράς – αναλυτικά τα μέτρα

Ποια καταστήματα ανοίγουν. Ποιοι οι κανόνες λειτουργίας τους. Τι θα ισχύσει στις "κόκκινες περιοχές". Η διάρκεια του sms για τα ψώνια. Οι αποφάσεις για τις εκκλησίες.

Το άνοιγμα τoυ λιανεμπορίου ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας και τους κανόνες επαναλειτουργίας τους από την προσεχή Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, η μετάβαση στα καταστήματα που ανοίγουν (αναλυτική λίστα με τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών παρακάτω) θα γίνεται με αποστολή SMS στο 13033 και ο καταναλωτής θα έχει χρονικό περιθώριο δύο ωρών για να ολοκληρώσει την αγορά του, ενώ θα υπάρχει «πλαφόν» καταναλωτών ανάλογα με το εμβαδόν του καταστήματος που θα είναι πιο αυστηρό σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Με «πλαφόν» και αποστάσεις θα λειτουργήσουν και τα εμπορικά κέντρα, εκπτωτικά χωριά κλπ.

Εκτός από το λιανεμπόριο ανοίγουν επίσης:

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής.

Υπηρεσίες Διαιτολογίας.

Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με εξαίρεση την άσκηση.

Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος.

ΚΤΕΟ

Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, δηλαδή σε εκείνες που βρίσκονται στο «κόκκινο» τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν με το click away.

Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας:

Διατηρείται η απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 μ.μ. έως 5:00.π.μ.

Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων.

Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033.

Έναρξη λειτουργίας, από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης

Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

Διάρκεια 2 ωρών κατά οποία ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή, με συγκριτικό χρονικό σημείο την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματος μετακίνησης του.

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός: τέσσερα άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ. Για καταστήματα άνω των 100 τ.μ. ένα άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που ίσχυε προηγουμένως).

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ορίζεται ως εξής: Ένας πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως χώρου.

Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.

Προσαύξηση προστίμων κατά 50% για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου θα λειτουργούν μόνο τα εμπορικά καταστήματα με τη διαδικασία παράδοσης εκτός (click away).

Ειδικοί όροι λειτουργίας

Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.

Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.

Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.

Η λειτουργία των KΤΕΟ

Από τη Δευτέρα ξεκινάει και η λειτουργία των ΚΤΕΟ για τα οποία θα ισχύουν συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι:

Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους , να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας.

Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού.

Όσον αφορά στους λατρευτικούς χώρους ισχύουν τα εξής:

Κατά τις λειτουργίες επιτρέπεται ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατο όριο τα 50 άτομα και υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Δείτε παρακάτω τους κλάδους του λιανεμπορίου και υπηρεσιών που επανεκκινούν από τη Δευτέρα:

Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι η κατάκτηση καλής επιδημιολογικής εικόνας από τη χώρα μας δεν πρέπει να χαθεί. Τόνισε ότι η προσπάθεια εδράζεται σε συμφωνία να τηρηθούν από όλους απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα και προειδοποίησε ότι αν η επιδημία δείξει τάσεις επαναφοράς η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να ανακαλέσει τα μέτρα. «Δεν θα ρισκάρουμε την υγεία του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αν τηρήσουμε τα μέτρα είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι μια εθνική προσπάθεια».