Κοινωνία

“Λέανδρος”: απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών σε τμήμα της Αθηνών - Λαμίας

Τι ανσφέρεται στην ανακοινωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε ποιό κομμάτι του αυτοκινητόδρομου ισχύει η απαγόρευση.

Τα δόντια του με τοπικά έντονα φαινόμενα δείχνει ο "Λέανδρος", το βαρομετρικο χαμηλό που "μαστιγώνει" την Ελλάδα με ψύχος, χιόνια, παγετό και καταιγίδες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., "λόγω της εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων και για την αποφυγή πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, από τις 05:45 απαγορεύεται η κυκλοφορία παντώς είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος της Γέφυρας Καλυφτάκη (στην Κηφισιά) μέχρι το Σχηματάρι", δηλαδή για μήκος περίπου 50 χιλιομέτρων.

Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης οδικής βοήθειας και τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι

Διακοπή κυκλοφορίας στην Πάρνηθα - Αλυσίδες στην Αττική

Ακόμη, η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Λεωφόρο Πάρνηθος και στα δύο ρεύματα από το ύψος του τελεφερίκ και πάνω καθώς και σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών άνω των 3.5 τόνων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θηβών, στο ρεύμα προς Θήβα.

Η κίνηση των ΙΧ οχημάτων από το 4ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, στο ρεύμα προς Θήβα, γίνεται μόνο με την χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων