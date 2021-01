Κοινωνία

“Λέανδρος” – Πελοπόννησος: που χρειάζονται αλυσίδες

Σε ποιες περιοχές είναι απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες. Η ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία στις 11.00 και ενημερώνει πως λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, στο οδικό δίκτυο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται ανά Διεύθυνση Αστυνομίας ως ακολούθως:

Διεύθυνση Αστυνομίας Αργολίδας:

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.

Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας:

Διεξάγεται με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες:

Στην Εθν. Οδό Τρίπολης-Σπάρτης από το 10ο χλμ έως το 23ο χλμ.

Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας:

Διεξάγεται με δυσχέρεια και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες:

Στην Επ. Οδό Ξυλοκάστρου-Τρικάλων-Ζήρειας από το 14 ο χλμ έως το 35 ο χλμ.

Στην Επ. Οδό Γκούρας- Κιάτου από το 8 ο χλμ έως τη Γκούρα.

χλμ έως τη Γκούρα. Στην Επ. Οδό Δερβενίου-Γκούρας από το 5 ο χλμ έως τη Γκούρα.

χλμ έως τη Γκούρα. Στην Επ. Οδό Δάφνης-Καστρακίου-Μποζικάς-Τιτάνης από το 1 ο χλμ έως το 13 ο χλμ.

χλμ έως το 13 χλμ. Στην Επ. Οδό Γαλατά-Ψαρίου από το 1 ο χλμ έως το 7 ο χλμ.

χλμ έως το 7 χλμ. Στην Επ. Οδό Γαλατά-Πλατανίου από το 1 ο χλμ έως το 4 ο χλμ.

χλμ έως το 4 χλμ. Στην Επ. Οδό Νεμέα-Κουτσίου-Στιμάγκας από το 1 ο χλμ έως το 9 ο χλμ.

χλμ έως το 9 χλμ. Στην Επ. Οδό Λυγιάς – Πύργου από το 8 ο χλμ έως τον Πύργο.

χλμ έως τον Πύργο. Στην Επ. Οδό Κορίνθου-Τριπόλεως – Νεμέας από το 1 ο χλμ (Α/Κ Νεμέας) έως το 3 ο χλμ.

χλμ (Α/Κ Νεμέας) έως το 3 χλμ. Στην Επαρχιακή Οδό Κλένιας – Αγιονορίου - Στεφανίου

Διεύθυνση Αστυνομίας Λακωνίας:

Στην Εθν. Οδό Τρίπολης-Σπάρτης από το 30ο χλμ έως το 23ο χλμ.

Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας:

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά.