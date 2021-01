Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Σοφία Μπεκατώρου είναι μια Ολυμπιονίκης της Ευθύνης, στο όνομα όλων

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε γνωστό πως μίλησε με την αθλήτρια, μετά την καταγγελία της για εκείνη την οδυνηρή εμπειρία.

"Η απόφαση της Σοφίας Μπεκατώρου να καταγγείλει με τόλμη τη σεξουαλική βία που υπέστη ως έφηβη αθλήτρια αποτελεί πράξη με βαρύ κοινωνικό φορτίο. Κίνηση που αφυπνίζει συνειδήσεις, παράγοντας θετικό παράδειγμα. Και κινητοποιεί ώριμα την ευαισθησία των δυνάμεων της προόδου στον τόπο μας", αναφέρει σε μήνυμά του στα social media ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την καταγγελία της αθλήτριας για σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη στο παρελθόν.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης προσθέτει: "Η Πολιτεία διαθέτει το νομικό οπλοστάσιο του Κράτους Δικαίου το οποίο και οφείλει να εξαντλήσει. Έχει επίσης δομές που βοηθούν να κλείνουν τα τραύματα από τέτοιου είδους εγκλήματα. Είναι κρίσιμο, όμως, σε αυτή την αποστολή να βρίσκει καθημερινό συμπαραστάτη της και τον κάθε Έλληνα.

Η Σοφία έσπασε με γενναιότητα την αλυσίδα του φόβου και της σιωπής, δείχνοντας τον δρόμο ώστε το στίγμα της ενοχής να περάσει από το θύμα στον θύτη. Έγινε, έτσι, και μια Ολυμπιονίκης της Eυθύνης, στο όνομα όλων: Γυναικών και ανδρών, παιδιών και εφήβων, μέσα και έξω από την οικογένεια.

Μίλησα προσωπικά με την πρωταθλήτριά μας για εκείνη την οδυνηρή εμπειρία. Που εκείνη δεν την «θυμήθηκε» τώρα, αλλά δεν την ξέχασε ποτέ. Όπως κανείς δεν πρέπει να ξεχνά. Αλλά να αντιδρά. Γι’ αυτό και είμαι δίπλα της. Όχι μόνο ως πρωθυπουργός. Αλλά και ως σύζυγος, πατέρας και απλός πολίτης.

Είναι καιρός να ξεριζωθεί η εξουσιαστική βία εναντίον όποιου βρεθεί σε μία αδύναμη θέση. Είναι μάστιγα που υπονομεύει τα θεμέλια του πολιτισμού μας. Ας κάνουμε, λοιπόν, όλοι το πρώτο βήμα της Σοφίας: Μιλάμε, καταγγέλλουμε, αποκαλύπτουμε. Ώστε το φως της αλήθειας να κάψει για πάντα το έγκλημα που ζει στο σκοτάδι."

Η Νέα Δημοκρατία αναστέλλει την ιδιότητα του μέλους του κόμματος στον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας που καταγγέλει η Σοφία Μπεκατώρου.

Τσίπρας: Όταν μία γυναίκα μιλάει είναι σπουδαίο

Την αμέριστη στήριξή του στη Σοφία Μπεκατώρου εξέφρασε και ο Αλέξης Τσίπρας μέσω του Instagram.

Σε insta story ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε όλα τα θύματα έμφυλης βίας να "σπάσουν τη σιωπή".

"Η έμφυλη βία έχει τα θεμέλιά της στην αντιστροφή της ευθύνης και στη σιωπή του θύματος. Η γυναίκα από θύμα, μετατρέπεται σε κατηγορούμενη. Όταν μία γυναίκα μιλάει είναι σπουδαίο. Σπάμε τη σιωπή", έγραψε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας χρησιμοποιώντας μάλιστα και το hashtag #ΣΟΦΙΑΜΠΕΚΑΤΩΡΟΥ."