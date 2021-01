Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Pfizer: νέο σχέδιο παράδοσης του εμβολίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε η φαρμακοβιομηχανία προκειμένου να αποτραπούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις

Η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία Pfizer, που συνεργάζεται με το γερμανικό εργαστήριο BioNTech, ανακοίνωσε σήμερα ένα «σχέδιο» που θα επιτρέψει τον περιορισμό σε μία εβδομάδα των καθυστερήσεων παράδοσης του εμβολίου κατά της Covid-19 κι ενώ η Ευρώπη φοβόταν πως θα έβλεπε μείωση των παραδόσεων των δόσεων για «τρεις ή τέσσερις εβδομάδες».

«Οι Pfizer και BioNTech ανέπτυξαν ένα σχέδιο που θα επιτρέψει να αυξήσουμε τις ικανότητες κατασκευής στην Ευρώπη και να παράσχουμε πολλές περισσότερες δόσεις στο δεύτερο τρίμηνο», ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες, σε ένα κοινό ανακοινωθέν.

«Επανερχόμαστε στο αρχικό χρονοδιάγραμμα παραδόσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την εβδομάδα της 25ης Ιανουαρίου, με μια αύξηση των παραδόσεων από την εβδομάδα της 15ης Φεβρουαρίου», συμπληρώνουν οι δύο εταιρείες.

«Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητες ορισμένες τροποποιήσεις των διαδικασιών παραγωγής», τονίζουν οι δύο εταίροι.

Ο αμερικανικός όμιλος Pfizer είχε προειδοποιήσει χθες ότι δεν θα μπορούσε, έως τις αρχές Φεβρουαρίου, να παραδώσει στις χώρες της ΕΕ τις εβδομαδιαίες ποσότητες για τις οποίες είχε δεσμευτεί.