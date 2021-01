Αθλητικά

Νίκη στα…“χασομέρια” για τον Ολυμπιακό

Στις καθυστερήσεις έκαμψαν οι “ερυθρόλευκοι” την αντίσταση του ΠΑΣ Γιάννινα

Δραματική εξέλιξη είχε ο αγώνας του πρωτοπόρου Ολυμπιακού με τον ΠΑΣ Γιάννινα στο "Γ. Καραϊσκάκης" στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League, αφού οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 1-0 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τέρμα του Χασάν.

Ο Ολυμπιακός που ήθελε την επιστροφή στις νίκες, μετά το 1-1 στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, ώστε να διατηρήσει σε απόσταση ασφαλείας τους διώκτες του, παρατάχθηκε χωρίς τον τραυματία Ραντζέλοβιτς και τον τιμωρημένο Μπα, ενώ απόντες από τον ΠΑΣ ήταν οι Κριζμάν, Κάστρο και Παντελάκης.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος έχει να νικήσει από τις αρχές Δεκεμβρίου με το 2-0 επί της Λαμίας, αναζητούσε ένα θετικό αποτέλεσμα για να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση, αλλά στο τέλος δεν τα κατάφερε, αν και πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στην έδρα του αντιπάλου του.

Οι Ηπειρώτες μπήκαν δυνατά και επιθετικά στον αγώνα, αλλά σιγά σιγά οι Πειραιώτες ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 20΄ έχασαν την ευκαιρία να προηγηθούν με πέναλτι του Βαλμπουενά που απέκρουσε ο Χουτεσιώτης και στο οποίο υπέπεσε ο τερματοφύλακας του ΠΑΣ στον Ελ Αραμπί.

Στο 53΄ κοντινό πλασέ του Μασούρα απέκρουσε εντυπωσιακά ο Αθανασίου ο οποίος στο 46΄ πέρασε στ θέση του Χουτεσιώτη που αντιμετώπισε κάιο πρόβλημα. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ελ Αραμπί σκόραρε, αλλά με την εξέταση του VAR υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ ο επιθετικός του Ολυμπιακού.

Η λύτρωση για τον Ολυμπιακό ήλθε στο 90+4', όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο Χασάν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ντρέγκερ (72΄ Βρουσάι), Σισέ, Σεμέδο, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης (46΄ Καμαρά), Βαλμπουενά (82΄ Τιάγκο Σίλβα), Μασούρας (66΄ Χασάν), Μπρούμα (46΄ Φορτούνης), Ελ Αραμπί.

ΠΑΣ Γιάννινα (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης (46΄ Αθανασίου), Πίρσμαν, Κάργας, Εραμούσπε, Σάλιακας, Λιάσος, Σιόντης, Καρτάλης (87΄ Πανουργιάς), Μπρένερ (55΄ Ελευθεριάδης), Λεό, Παμλίδης (79΄ Νάουμετς).