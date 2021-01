Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο – κορονοϊός: Η ΠτΔ έκανε τη δεύτερη δόση

Χορηγήθηκε και η δεύτερη δόση του εμβολίου στην Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαρόπουλου μετέβη σήμερα το πρωί στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου έλαβε τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.

Η πρώτη δόση είχε χορηγηθεί στην κ. Σακελλαροπούλου στις 27 Δεκεμβρίου.

Προηγουμένως είχε χορηγηθεί και στον Πρωθυπουργό η δεύτερη δόση του εμβολίου, στο νοσοκομείο "Αττικόν".