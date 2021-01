Κόσμος

Κομισιόν: διχασμένη για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Την ίδια στιγμή, έξι κράτη διαμαρτυρήθηκαν για τη «σημαντική» μείωση των παραδόσεων εμβολίων που ανακοίνωσε η Pfizer/Biontech.

Της Μαρίας Αρώνη

Συνεδριάζουν σήμερα με τηλεδιάσκεψη οι υπουργοί ευρωπαϊκών υποθέσεων της ΕΕ, για να προετοιμάσουν την τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών της 21ης Ιανουαρίου, με κεντρικό θέμα την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι Υπουργοί σήμερα θα συζητήσουν τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις εθνικές εκστρατείες εμβολιασμού, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξή τους στην ΕΕ. Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, έξι κράτη-μέλη (Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία), με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαμαρτυρήθηκαν για τη «σημαντική» μείωση των παραδόσεων εμβολίων που ανακοίνωσε η Pfizer/Biontech.

Επιπλέον, οι υπουργοί θα συζητήσουν την πρόταση της Ελλάδας για ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού προκειμένου να διευκολυνθούν τα ταξίδια. Η πρόταση αυτή δεν έχει την ίδια υποδοχή σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Η πρόταση της Ελλάδας είναι καλοδεχούμενη στις χώρες που εξαρτώνται από τον τουρισμό, όπως π.χ. η Πορτογαλία που έχει την προεδρία της ΕΕ αυτό το εξάμηνο και ο πρωθυπουργός της, Αντόνιο Κόστα υποστήριξε την ιδέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αρκετές χώρες, ωστόσο, θεωρούν ότι η συζήτηση για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού είναι «πρόωρη» και πως υπάρχει κίνδυνος να ξεκινήσει μια «τοξική συζήτηση» για «διακρίσεις» μεταξύ των πολιτών. Την άποψη αυτή υποστηρίζει και ο υπουργός ευρωπαϊκών θεμάτων της Γαλλίας, Κλεμάν Μπόν.

Ιδιαίτερα προσεκτικός στο θέμα του πιστοποιητικού εμολιασμού, εμφανίστηκε εξάλλου και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε συνέντευξή του σε Ολλανδική τηλεόραση. Ο Σαρλ Μισέλ είπε ότι αν τα πιστοποιητικά αυτά εφαρμοστούν «πολύ νωρίς», θα προκαλούσε μεγάλη απογοήτευση στην Ευρώπη. Τόνισε ότι είναι ένα «ευαίσθητο ζήτημα για πολλές χώρες», που θέλουν ο εμβολιασμός να παραμείνει εθελοντικός και όχι να δίνεται η εντύπωση ότι γίνεται υποχρεωτικός.

Συνεδριάζει το Eurogroup

Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη το Eurogroup, για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του covid19 στην οικονομία και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες που έχει προκαλέσει στις χώρες της ευρωζώνης. Οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης θα ανταλλάξουν απόψεις για την προετοιμασία των εθνικών σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχουν συμφωνηθεί.

To Eurogroup θα ανταλλάξει απόψεις για το παγκόσμιο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις προοπτικές μιας διατλαντικής συνεργασίας με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Lawrence H. Summers.