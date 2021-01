Πολιτική

Κατρούγκαλος: διερευνητικές με την Τουρκία, χωρίς κηδεμόνες και πιέσεις

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε ότι οι διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, δεν ξεκινούν με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Ο Τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, ο οποίος ενημέρωσε σήμερα τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, δήλωσε ότι «ξεκινούν οι διερευνητικές, όχι με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί, παράλληλα με την επίθεση γοητείας την οποία επιχειρεί απέναντι στους ευρωπαίους. Παραδείγματος χάρη με την παρενόχληση των πλοίων του Λιμενικού μας στην περιοχή των Ιμίων.

Αυτό είναι εν μέρει και αποτέλεσμα της αποτυχίας του Πρωθυπουργού να πετύχει στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κυρώσεων, που θα λειτουργούσε ως εγγύηση απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα».

Και συνεχίζει ο κ. Κατρούγκαλος, «παρ’ όλα αυτά εμείς στηρίζουμε τις διερευνητικές, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τον διάλογο, για να επιδιώξουμε λύση στη διαφορά μας με την Τουρκία. Βεβαίως διερευνητικές στο φως, χωρίς κηδεμόνες και πιέσεις από οποιαδήποτε πλευρά. Διερευνητικές που δεν θα έχουν διευρυμένη ατζέντα, όπως επιδιώκει παγίως η Άγκυρα.

Αλλά και διερευνητικές όπου εμείς δεν θα πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Δεν θα πάμε μόνο για να αποφύγουμε το blamegame. Διερευνητικές που θα συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν το 2016 με ευθύνη της Τουρκίας και όπου βήμα-βήμα θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, όσο γίνεται, ενεργά τις δικές μας θέσεις. Προς την κατεύθυνση μιας έντιμης συμφωνίας».

Σακοράφα: Στον ορίζοντα η προσφυγή στη Χάγη

Την έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία συζήτησε η εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα, κατά τη συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των κοινοβουλευτικών κομμάτων για τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και όπως επεσήμανε «στον ορίζοντα διαφαίνεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο δικαστήριο της Χάγης».

«Επισημάναμε στον κ. υπουργό ότι υπάρχει ένας προβληματισμός από τη δική μας πλευρά για το ενδεχόμενο συνυποσχετικών με τις γειτονικές χώρες, διότι η διατύπωση του συνυποσχετικού είναι αυτή που θα βάλει τις βάσεις και για την κρίση του διεθνούς δικαστηρίου», σημείωσε.

«Για εμάς το μείζον και το έλασσον είναι ότι δεν αποτιμούμε τα εμπορικά κριτήρια της αύξησης των κερδών των εταιριών εξόρυξης φυσικού αερίου, διότι αυτές μόνο το κέρδος έχουν ως διαδικασία. Για εμάς προέχει το συμφέρον του ελληνικού λαού και βεβαίως το φυσικό περιβάλλον», πρόσθεσε η κ. Σακοράφα.

Τέλος, ανέφερε πως συζητήθηκε «το θέμα της τεράστιας ύφεσης που αυτή τη στιγμή πλήττει ολόκληρο τον κόσμο και για το κύμα, που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη, περικοπής μεγάλου μέρους του χρέους» το οποίο, όπως είπε, το ΜέΡΑ25 στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις.

