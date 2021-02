Life

Batman: τιμή - ρεκόρ για το πρώτο τεύχος του κόμικ

Το τεύχος κυκλοφόρησε το 1940 και πωλήθηκε στη δημοπρασία σε σχεδόν άριστη κατάσταση.

Ένα τεύχος του Batman, του πρώτου κόμικ αφιερωμένου αποκλειστικά στον Σκοτεινό Ιππότη (Dark Knight), πωλήθηκε πρόσφατα μέσω της Heritage Auctions έναντι του εντυπωσιακού ποσού των 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατέρριψε φυσικά ρεκόρ ως το πιο ακριβό τεύχος κόμικ Batman που έχει ποτέ πωληθεί.

Στο 80 ετών κόμικ δόθηκε πιστοποιημένο σκορ 9,4 από την Εταιρεία Πιστοποιημένης Εγγύησης -CGC, (ανεξάρτητη υπηρεσία αξιολόγησης και ταξινόμησης κόμικ, καρτών, περιοδικών και άλλων συλλεκτικών αντικειμένων) για την κατάστασή του, κάτι που είναι σπάνιο για ένα τόσο παλιό τεύχος.

Ο Μπίλι Τ. Γκέιτς ήταν ο πιο πρόσφατος ιδιοκτήτης του κόμικ, το οποίο αγόρασε το 1979 έναντι 3.000 δολαρίων.

Στην περιγραφή στον ιστότοπο της Heritage Auctions αναφέρεται ότι «είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του CGC που ένα αντίτυπο σε άριστη κατάσταση ενός από τα πέντε βασικά τεύχη της Χρυσής Εποχής πωλείται σε δημοπρασία».

Ελάχιστα τεύχη είναι τόσο εύκολο να αξιολογηθούν όσο το Batman#1, αναφέρεται και διευκρινίζεται ότι το κίτρινο εξώφυλλο του κόμικ είναι πιθανόν να έχει κηλίδες ή σκιές σκόνης, κάτι που κάνει τα πρωτότυπα δύσκολο να αναπαραχθούν.

Πριν από δύο μήνες τεύχος του Detective Comics#27 πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.