Life

“The 2Night Show”: Οι “σκληροί” της τηλεόρασης αποκαλύπτονται (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο “The 2Night Show” τον Αργύρη Πανταζάρα. Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξηγεί γιατί απεχθάνεται τον “Τάκη Δοξαρά”, τον ρόλο που υποδύεται στις “Άγριες Μέλισσες”, ενώ αποκαλύπτει πόσο πολύ δυσκολεύτηκε να τον προσεγγίσει ερμηνευτικά. Στη συνέχεια, αναφέρεται στο ταξίδι του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών για την ταινία μικρού μήκους “Motorway 65”, στην οποία πρωταγωνιστεί, και ομολογεί ότι βρίσκεται σε μια περίοδο αναθεώρησης στα προσωπικά του.

Η Ζήνα Κουτσελίνη αποφασίζει να πάει στο “The 2Night Show”, όπου μετά την κόντρα που είχε με τις “Σφήκες” και την αποχώρησή της, θα συναντήσει, επιτέλους, τηλεοπτικά τον Γρηγόρη! Η “σιδηρά κυρία” της τηλεόρασης μιλάει για όλους και για όλα με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, κάνει τον τηλεοπτικό της απολογισμό και αποκαλύπτει τα δύο “εγκλήματα” που έχει κάνει στην επαγγελματική της πορεία.

Στο “The 2Night Show” και η Έλενα Χριστοπούλου. Σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γρηγόρη, μιλά για το “διαζύγιό” της με το GNTM και το STAR, σχολιάζει τα παρθενικά βήματα της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στην παρουσίαση τηλεοπτικής εκπομπής, αποκαλύπτει τους λόγους που δε θα παρουσιάσει τελικά το “Super Make Over” στον ΣΚΑΪ, καθώς και το ενδεχόμενο να μην τη δούμε ποτέ ξανά στην τηλεόραση. Τέλος, μιλάει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τον σύντροφό της, περιγράφοντας τον αληθινό έρωτα, που βιώνει στο πλευρό του.

#The2NightShow