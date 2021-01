Κόσμος

Κορονοϊός - Πορτογαλία: απανωτά ρεκόρ θανάτων

Το σύστημα υγείας της χώρας, με πληθυσμό ανάλογο της Ελλάδας, πασχίζει να σταθεί όρθιο, εν μέσω νέας έξαρσης.

Ο ημερήσιος απολογισμός από τον κορονοϊό στην Πορτογαλία ανήλθε σε αριθμό ρεκόρ 218 θανάτων την Τρίτη, έναντι 167 θανάτων που ανακοινώθηκαν χθες, Δευτέρα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των θανάτων από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα να φθάσει τους 9.246, ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Υγείας (DGS) της Πορτογαλίας.

Η χώρα των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου τα νοσοκομεία δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν την αύξηση των λοιμώξεων, εφαρμόζει νέα καραντίνα από την περασμένη εβδομάδα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη διασπορά του ιού.

Οι αρχές κατέγραψαν επίσης 10.455 νέα κρούσματα της Covid-19, τα οποία αυξάνουν σε 566.958 τον συνολικό τους αριθμό από την αρχή της επιδημίας στη χώρα.