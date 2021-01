Κόσμος

Ορκίζεται 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας γίνεται μία ξεχωριστή, για πολλούς λόγους, ορκωμοσία.

Ο Τζο Μπάιντεν θα αναλάβει την Τετάρτη τα καθήκοντά του ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, σε μια ιστορική και ασυνήθιστη ημέρα, λόγω των πολύ αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, η οποία θα κορυφωθεί στις 12 το μεσημέρι (τοπική ώρα) με την ορκωμοσία του στην Ουάσινγκτον. Η τελετή θα αρχίσει στις 18:00 ώρα Ελλάδος.

ΗΠΑ: Ο Τραμπ καλεί τους Αμερικανούς «να προσευχηθούν» για την επιτυχία της επόμενης κυβέρνησης

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος και η σύζυγός του Τζιλ θα περάσουν τη νύχτα στο Μπλερ Χάουζ, την επίσημη κατοικία των ξένων προσκεκλημένων της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο, στην άκρη της Πλατείας Λαφαγιέτ.

Νωρίς το πρωί, ο Τζο Μπάιντεν θα παρακολουθήσει τη λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ματθαίου του Ευαγγελιστή, του προστάτη των δημοσίων λειτουργών. Έχει προσκαλέσει στην τελετή όλα τα ηγετικά στελέχη και των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο: τους Δημοκρατικούς Νάνσι Πελόζι και Τσακ Σούμερ και τους Ρεπουμπλικάνους Κέβιν ΜακΚάρθι και Μιτς Μακόνελ. Η λειτουργία αυτή «είναι ένα σημαντικό μέρος του σεβασμού στην παράδοση», εξήγησε ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, στενός σύμμαχος του Μπάιντεν, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Η αυτοκινητοπομπή του εκλεγμένου προέδρου θα κατευθυνθεί κατόπιν στο Καπιτώλιο, όπου στις 11 τοπική ώρα (18.00 ώρα Ελλάδας) θα ξεκινήσει η τελετή της ορκωμοσίας, στην τεράστια εξέδρα που έχει στηθεί απέναντι από το Νάσιοναλ Μολ. Η σταρ της ποπ Λέιντι Γκάγκα θα ψάλλει τον εθνικό ύμνο και η Τζένιφερ Λόπεζ θα τραγουδήσει προς τιμή του νέου προέδρου.

Ο Μπάιντεν και η εκλεγμένη αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα ορκιστούν από τον επικεφαλής του Ανωτάτου Δικαστηρίου μία ώρα αργότερα, στις 12.00 (19.00 ώρα Ελλάδας) και κατόπιν ο νέος πρόεδρος θα εκφωνήσει την πρώτη ομιλία του στην οποία αναμένεται ότι θα παρουσιάσει το όραμά του «για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την ανοικοδόμηση, την ένωση και την επούλωση του έθνους».

Κατάθεση στεφάνων στο Άρλινγκτον

Νωρίς το απόγευμα ο Μπάιντεν θα μεταβεί στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, κοντά στην Ουάσινγκτον, για να καταθέσει στεφάνι στον τάφο του Αγνώστου Στρατιώτη. Θα τον συνοδεύουν οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Ου. Μπους και Μπιλ Κλίντον, μαζί με τις συζύγους τους. Στη συνέχεια θα επιστρέψει με την αυτοκινητοπομπή του στην Ουάσινγκτον. Θα μπει όμως στον Λευκό Οίκο πεζός, με στρατιωτική συνοδεία. Εκεί αναμένεται ότι θα υπογράψει αργότερα τα πρώτα προεδρικά διατάγματα της θητείας του.

Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις θα απευθυνθούν στο έθνος σε μια ειδική τηλεοπτική εκπομπή με παρουσιαστή τον ηθοποιό Τομ Χανκς, η οποία θα ξεκινήσει στις 20.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από όλα τα μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Στο σόου, που τιτλοφορείται «Γιορτάζουμε την Αμερική», θα εμφανιστούν πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι Τζον Μπον Τζόβι, Φου Φάιτερς, Τζον Λέτζεντ, Ντέμι Λοβάτο, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τζάστιν Τίμπερλεϊκ και άλλοι.

Απομακρύνθηκαν 12 μέλη της Εθνοφρουράς μετά τον έλεγχό τους, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Δώδεκα μέλη της Εθνοφρουράς απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά που τους είχαν ανατεθεί ενόψει της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, μετά τον έλεγχο που συμπεριελάμβανε πιθανές διασυνδέσεις με ακροδεξιά εξτρεμιστικά κινήματα, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι του Πενταγώνου.

Ένας εκπρόσωπος του Πενταγώνου ανέφερε πως ο έλεγχος ήταν ευρύτερος και δεν αφορούσε αποκλειστικά διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές ομάδες.

Ένα μέλος της Εθνοφρουράς απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του μετά από ανησυχητικά γραπτά μηνύματα και ένα άλλο μέλος είχε αναφερθεί σε μια τηλεφωνική γραμμή για πληροφορίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο στρατηγός Ντάνιελ Χόκανσον, ο οποίος ηγείται του Γραφείου της Εθνοφρουράς.

Την Κυριακή, ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας Κρις Μίλερ είπε ότι το FBI βοηθά τον στρατό στον έλεγχο περισσότερων από 25.000 μελών της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί στην Ουάσινγκτον για να βοηθήσουν στην προστασία του Καπιτωλίου. Ο έλεγχος αυτός έχει ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα. Το FBI εξετάζει επίσης αν κάποιος από τους ταραξίες που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου υπηρετεί σε υπηρεσία ασφαλείας.