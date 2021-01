Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα εμβολιαστικά κέντρα στην “μάχη” του εμβολιασμού

Επιπλέον 144 εμβολιαστικά κέντρα σε δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επιπλέον 144 εμβολιαστικά κέντρα σε δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, έχουν μπει από σήμερα στη «μάχη» του εμβολιασμού σε όλη τη χώρα, όπως είχε προαναγγείλει την Δευτέρα κατά την ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών ο γγ του Υπ. Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, θα αναπτύσσονται επιπλέον εμβολιαστικά κέντρα στα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας, έτσι ώστε «να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τα 1.000» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το σύστημα Υγείας έχει προετοιμαστεί κατάλληλα όλους τους τελευταίους μήνες και είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να αναπτύξει και άλλες δυνάμεις, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όπως είπε. Αναφέρθηκε και σε άλλες λύσεις, όπως είναι τα μέγα-εμβολιαστικά κέντρα που θα δημιουργηθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο να ενισχυθούν οι εμβολιασμοί και από δυνάμεις από τον ιδιωτικό τομέα, εάν αυτό απαιτηθεί.