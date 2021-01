Αθλητικά

BCL: Έκανε το... καθήκον της η ΑΕΚ

Νίκη - πρόκριση για την "Βασίλισσα" μέσα στο Μίνσκ.

Πανηγυρική πρόκριση στη φάση των «16» (πλέι οφ) του Basketball Champions League, πήρε η ΑΕΚ στο Μινσκ. Η Ένωση επικράτησε με 95-90 της Τσμόκι, για την 6η και τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου του Basketball Champions League, και με ρεκόρ 4-2 «τερμάτισε» μέσα στις δύο πρώτες θέσεις και συνεχίζει το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της. Στον αντίποδα, οι Λευκορώσοι «αποχαιρέτησαν» τη διοργάνωση με ρεκόρ 2-4.

Πρωταγωνιστές της ΑΕΚ, οι Κιθ Λάνγκφορντ (32 πόντοι, career high στο BCL) και Γιανίκ Μορέιρα (21 πόντοι).

Τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας της Ένωσης και το ξέσπασμα της τρίτης περιόδου, όταν από το 43-44 του 24΄ έτρεξε σερί 11-0 και ξέφυγε με +12 (43-55 στο 26΄), αποτέλεσαν τα «κλειδιά» της «κιτρινόμαυρης» επιτυχίας.

Η Τσμόκι τα έδωσε... όλα στο τελευταίο δεκάλεπτο για την ανατροπή, μείωσε σε 88-90 στα 24΄΄ για τη λήξη, αλλά τα διαδοχικά λάθη της, σε συνδυασμό με την ευστοχία των παικτών της ΑΕΚ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, δεν άφησαν περιθώρια για εκπλήξεις...

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 33-40, 55-67, 90-95

Οι συνθέσεις:

ΤΣΜΟΚΙ ΜΙΝΣΚ (Σουκαβέτσκι): Κλάιμπερν 18 (4), Κουκ Τζούνιορ 19 (1), Λεϊμάνις 2, Πουστάβαρ 6 (2), Σταμπρούσκι 18 (3), Μπελιάνκου, Μπλίτζνιουκ 3 (1), Ντόντο, Λόουερι 16 (1), Στουμπέντα, Τραστσινέσκι 6 (2), Βικέντσεγιου 2.

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Λάνγκφορντ 32 (5), Λοτζέσκι 17 (3), Ματσιούλις 6, Μόουζες 11, Σλότερ 2, Γκίκας, Μωραΐτης 6, Μορέιρα 21, Ρογκαβόπουλος.