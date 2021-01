Κόσμος

Μπάιντεν: Γενναιόδωρη η επιστολή του Τραμπ

Το σχόλιο του νέου Προέδρου για την επιστολή που του άφησε ο τέως.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ του έγραψε μία πολύ γενναιόδωρη επιστολή.

«Ο πρόεδρος έγραψε μία πολύ γενναιόδωρη επιστολή» δήλωσε ο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο.

«Επειδή ήταν ιδιωτική, δεν θα μιλήσω γι' αυτή πριν μιλήσω με τον ίδιο, αλλά ήταν γενναιόδωρη», δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν.