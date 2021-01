Πολιτική

Δένδιας: Οι σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών

Συχαρητήριο μήνυμα στον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις ανάρτησε στο λογαριασμό του στο twitter o υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

"Θερμά συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις", ανέφερε ο κ. Δένδιας και ανάρτησε μια φωτογραφία του 2009 με τον αντιπρόεδρο τότε των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όταν ο ίδιος είχε εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στην εκδήλωση του Λευκού Οίκου, για τον εορτασμό της επετείου του 1821.

"Η ισχύς της σχέσης Ελλάδας- ΗΠΑ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών", επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών και τόνισε: "Προσβλέπουμε σε μια παραγωγική συνεργασία με τον νέο Πρόεδρο και τον προτεινόμενο ΥΠΕΞ 'Αντονι Μπλίνκεν. Οι ΗΠΑ είναι κρίσιμης σημασίας εταίρος της χώρας μας, με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινό στρατηγικό όραμα".