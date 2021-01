Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φοιτητές και εκπαιδευτικοί αντιδρούν στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Φοιτητικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Με κεντρικό σύνθημα «Έξω η αστυνομία από τις σχολές», οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και πραγματοποίησαν πορεία μέχρι τη Βουλή.

Δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι που συμμετείχαν στη διαδήλωση ζήτησαν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας ενώ αντιδρούν ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε σειρά άλλων θεμάτων.

Την κινητοποίηση στήριξαν και οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι με τη σειρά τους διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για το το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ ζητούν περισσότερα μέτρα προστασίας για το άνοιγμα των σχολείων.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.