Απείλησε με όπλο τους γονείς του για να του “γράψουν” ένα σπίτι!

Με ποια κατηγορία θα καθίσει στο εδώλιο ο γιός του ζευγαριού. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.

Σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατηγορούμενος για απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας παραπέμπεται με βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου, ένας 53χρονος, κάτοικος Αρχαγγέλου, στη Ρόδο.

Ο κατηγορούμενος που έχει αφεθεί ελεύθερος με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισής του δύο φορές κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του, μετά την απολογία του, βρέθηκε αρχικώς υπόλογος για το αδίκημα της απόπειρας ληστοειδούς εκβίασης των υπερήλικων γονέων του!

Κατηγορήθηκε ειδικότερα ότι την 1η Αυγούστου 2020 και περί ώρα 07.00 εισήλθε στην οικία των γονέων του, όπου βρισκόταν η μητέρα του και ο πάσχων από altzhaimer πατέρας του και κρατώντας αεροβόλο όπλο και υπό την απειλή ότι θα τους σκότωνε επιχείρησε να εξαναγκάσει την πρώτη να μεταβεί μαζί του στα ΚΕΠ για να του μεταβιβάσει μια οικία ιδιοκτησίας της στα Στεγνά.

Η μητέρα του φέρεται να αντέδρασε και να τον έδιωξε, ενώ εκείνος φέρεται να έψαχνε την ταυτότητα του πατέρα του, ο οποίος δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι συμβαίνει και αποχωρώντας φέρεται να απείλησε να τους σκοτώσει.

Ο ίδιος παρουσία του συνηγόρου του κ. Στέλιου Αλεξανδρή, αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται και τόνισε ότι έχει σχέση με μια αλλοδαπή που στην οικογένεια δεν εγκρίνει κανένας, για λόγους περιουσιακούς.

Δηλαδή, δεν θέλουν η περιουσία του (σπίτι, οικόπεδα, ενοικιαζόμενα δωμάτια) να πάνε σε εκείνη.

Τόνισε ότι έχει επαρκή εισοδήματα και δεν έχει ανάγκη να διεκδικήσει ένα δωμάτιο στα Στεγνά.

Είπε ότι μπήκε στην πατρική του οικία για να ζητήσει από την μητέρα του να μαζέψει τον εγγονό της, τον γιό της αδελφής του, που χτύπησε την σύντροφό του το προηγούμενο βράδυ.

Το όπλο το είχε, όπως είπε, για άμυνα έναντι του ανιψιού του.

