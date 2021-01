Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους - εμβόλιο: ανοίγει η πλατφόρμα για ακόμα μία ηλικιακή ομάδα

Πότε και ποιοι θα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα για να κλείσουν ραντεβού. Πόσα ραντεβού έχουν κλειστεί μέχρι σήμερα για την 1η και 2η δόση.

Από τις 6.00 το απόγευμα της Παρασκευής θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα ραντεβού ακόμα μίας ηλικιακής ομάδας για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 και συγκεκριμένα για τους πολίτες ηλικίας 80 έως 84 ετών, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Υπενθύμισε δε ότι ο πολίτης που είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση θα λάβει αυτόματα μήνυμα και το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να επιβεβαιώσει το ραντεβού:

Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα https://emvolio.gov.gr.

Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης 13034.

Για τους πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, το κλείσιμο του ραντεβού θα μπορεί να γίνει με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμακεία. Ο πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός.

Σύμφωνα με τα όσα έκανε γνωστά ο κ. Θεμιστοκλέους, μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί 400.000 ραντεβού για την 1η και 2η δόση του εμβολίου ενώ χθες σημειώθηκε ρεκόρ ημερήσιων εμβολιασμών καθώς σε μία ημέρα εμβολιάστηκαν 15.290 άτομα.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού έφτασε στο 1,13 % καθώς έχουν εμβολιαστεί 123.077 άνθρωποι από την αρχή που ξεκίνησε ο εμβολιασμός.