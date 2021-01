Κοινωνία

Νέα καταγγελία στον ΑΝΤ1 για παρενόχληση από καθηγητή του ΑΠΘ (βίντεο)

Τι λέει η γυναίκα για τις κινήσεις του πανεπιστημιακού. Το πρωί, φοιτήτριες του ΑΠΘ «έσπασαν την σιωπή» σε μια συμβολική διαμαρτυρία.

Σιωπηρή διαμαρτυρία πραγματοποίησαν φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με αφορμή τα καταγγελλόμενα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης από καθηγητές. Όσο περνούν οι μέρες όλο και περισσότερες μαρτυρίες έρχονται στο φως.

Μία πρώην φοιτήτρια του ΑΠΘ, μιλώντας στον Βαγγέλη Κοκολάκο, τώρα που αποφάσισε, μαζί με άλλες, να προχωρήσουν σε επίσημες αναφορές και καταγγελίες, ότι «αναμφίβολα το κίνητρο μας ήταν η Σόφια Μπεκατώρου και το θάρρος της έστω και τόσα χρόνια μετά να βγει και να δηλώσει αυτό που την βασάνιζε χρόνια».

Περιγράφοντας τι συνέβαινε, με πρωταγωνιστή γνωστό, ομότιμο σήμερα Καθηγητή του ΑΠΘ, αναφέρει «Μπαίνοντας στο τμήμα… «ήταν γνωστά» για τον συγκεκριμένο καθηγητή όσα ακούγονταν, ήμασταν πάρα πολύ επιφυλακτικές. Εντούτοις πολλές δεν καταφέραμε να αποφύγουμε να μας καλέσει στο γραφείο του και δυστυχώς κλείδωνε και αυτόματα την πόρτα».

Το πρωί, φοιτήτριες του ΑΠΘ σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης, παρέμειναν επί πέντε λεπτά αμίλητες και στη συνέχεια «έσπασαν τη σιωπή» τους. Οι Φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στάθηκαν μπροστά στη Φιλοσοφική Σχολή και φώναξαν με μια φωνή ως ένδειξη αλληλεγγύης στις συμφοιτήτριες τους, αλλά και την χρυσή ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου.

Οι πρώτες καταθέσεις στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης έχουν ήδη γίνει ενώ και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν κι άλλες μέχρι να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.