Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετικός στον ιό ο Εξαδάκτυλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτηση του στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για το πρώτο μέλος της επιτροπής των ειδικών το οποίο προσβλήθηκε από τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τον ίδιο μέχρι αυτή τη στιγμή τα συμπτώματα είναι ήπια.

Ο κ. Εξαδάκτυλος έχει κάνει ήδη την πρώτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.