Συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας

Πώς και πού συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας που φέρεται να τέλεσε στην Πάτρα, συνελήφθη αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη.

Δικυκλιστές αστυνομικοί τον εντόπισαν το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Μενεμένης και κατά τον έλεγχο που διενήργησαν διαπίστωσαν ότι εις βάρος του εκκρεμεί βούλευμα των δικαστικών Αρχών της Πάτρας, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψή του.

Πρόκειται για Αφγανό υπήκοο που παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να λογοδοτήσει για τις πράξεις που τού καταλογίζονται.