Life

“Παρουσιάστε!”: Η αγγαρεία πάει… σύννεφο! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφθονο γέλιο υπόσχεται το επεισόδιο της Δευτέρας, καθώς οι φαντάροι φθάνουν στα… όριά τους.

Ακόμη ένα ξεκαρδιστικό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, “Παρουσιάστε!” έρχεται, απόψε στις 21.00, στις οθόνες μας.

«Η αγγαρεία πάει… σύννεφο!»

Το στρατόπεδο βρίσκεται σε κατάσταση εμπλοκής και οι φαντάροι έχουν φτάσει στα όριά τους απ’ τις υπηρεσίες και τις αγγαρείες. Και ενώ όλοι περιμένουν την καινούργια σειρά να μπει και να χαλαρώσουν λίγο οι “παλιοί”, οι διοικητές ανακοινώνουν ότι δεν θα έρθει κανένας καινούργιος φαντάρος στο στρατόπεδο. Και το “πήξιμο” πάει… σύννεφο!

Οι “πολικές” θερμοκρασίες στις Αρκουδιές κάνουν τη ζωή όλων ακόμα πιο δύσκολη. Ο Γούλας, συνειδητοποιώντας ότι όλοι οι φαντάροι τον βρίζουν πίσω απ’ την πλάτη του, αρχίζει και τους κάνει τα χατίρια μήπως και τον συμπαθήσουν. Όταν ο Σκορδάς του βάζει χέρι, εκείνος βάζει λόγια στους φαντάρους για να βγάλει τον Σκορδά κακό και να επαναστατήσουν εναντίον του…

Στο μαγειρείο “Της Μανούλας Σου... ”, η Φραντζέσκα ξαναβρίσκει τα πατήματά της, ενώ ο Καρυπίδης έρχεται για να ζεσταθεί μέσα στο κρύο και για να ξαναζεστάνει τη σχέση τους…

#Parousiaste

Gallery