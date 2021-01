Οικονομία

Παράταση σε Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Επίδομα Στέγασης

Νέα τρίμηνη παράταση καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του επιδόματος στέγασης

Για τρεις μήνες ακόμα παρατείνονται τόσο η καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος όσο και του επιδόματος στέγασης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε μιλώντας στην χθεσινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι” η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορονοϊού, παρατείνεται για τρεις μήνες η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων, χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία των δικαιούχων στους δήμους ή στα Κέντρα Κοινότητας. Η τρίμηνη παράταση που δίνεται αφορά τα προγράμματα «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» και «επίδομα στέγασης» στις περιπτώσεις που, λόγω λήξης της ισχύος τους, απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης των δικαιούχων κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2021.

Παρακάτω αποτυπώνονται ο μήνας έγκρισης των αιτήσεων που παρατείνονται και ο μήνας επανυποβολής, υπολογίζοντας τη νέα τρίμηνη παράταση:

Μήνας έγκρισης Μήνας επανυποβολής, μετά τις παρατάσεις

Μάιος 2020 ή Αύγουστος 2020: Μάιος 2021

Ιούνιος 2020 ή Σεπτέμβριος 2020: Ιούνιος 2021

Ιούλιος 2020 ή Οκτώβριος 2020: Ιούλιος 2021

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

α) Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

Β) Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία, όμως, παραμένει σε κατάσταση «ΝΕΑ» χωρίς να γίνει οριστική υποβολή αυτής, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης εγκεκριμένης αίτησης.

γ) Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεών τους.