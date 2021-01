Πολιτική

Rafale: υπογράφηκε η συμφωνία

Για συμφωνία – ορόσημο, έκανε λόγο ο Παναγιωτόπουλος. Συμφωνία και για φρεγάτες, «έδειξε» η Παρλί. Πότε θα αρχίσει η παραλαβή των αεροσκαφών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Γαλλίδα ομόλογός του, Φλοράνς Παρλί, υπέγραψαν σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τη σύμβαση για την προμήθεια των 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale.

«Η προμήθεια των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale αποτελεί ορόσημο στην διμερή αμυντική συνεργασία μας και, ευρύτερα, στις σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας» υπογράμμισε στη δήλωσή του μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας.

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος τόνισε ότι η συμφωνία θα συμβάλλει «στην περαιτέρω ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και της αποτρεπτικής ισχύος της Πολεμικής Αεροπορίας και των Ενόπλων Δυνάμεων, βασική αποστολή των οποίων είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδος μας».

«Είμαστε», είπε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «πραγματικά υπερήφανοι, καθώς ποτέ ξανά οι διαπραγματεύσεις για ένα τόσο σύνθετο και μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκαν τόσο γρήγορα και τόσο μεθοδικά».

Ο υπουργός έδωσε συγχαρητήρια σε όσους συμμετείχαν και από τις δύο πλευρές, ενώ επεσήμανε ότι «με την απόκτηση των μαχητικών αεροσκαφών Rafale η δύναμη πυρός της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας θα πολλαπλασιαστεί».

Αναφερόμενος στα ειδικά χαρακτηριστικά των Rafale, ο Ν. Παναγιωτόπουλος δήλωσε ότι «τα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα (αισθητήρες ραντάρ, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου κλπ), σε συνδυασμό με τα στρατηγικού χαρακτήρα όπλα τους, τα καθιστούν σημαντικό παράγοντα αεροπορικής υπεροχής».

Μιλώντας για την επιλογή της αγοράς των γαλλικών μαχητικών, ο υπουργός τόνισε τον στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνο-γαλλικών σχέσεων, καθώς «και την αμέριστη στήριξη της Γαλλίας στη χώρα μας, απέναντι σε προκλήσεις και απειλές».

«Η συμφωνία», είπε ο Ν. Παναγιωτόπουλος, «επιβεβαιώνει μία μακροχρόνια παράδοση εξαιρετικών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο περιφερειακών και διεθνών οργανισμών. Σχέσεις που εδράζονται στην αλληλεγγύη και την ισχυρή, διαχρονική και ειλικρινή φιλία των χωρών και των λαών μας, ήδη από την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, και την συνεισφορά των Γάλλων φιλελλήνων και της Γαλλίας, ως μεγάλης δύναμης, στον εθνικό αγώνα για την ελευθερία».

«Με την ομόλογό μου κυρία Παρλί», πρόσθεσε ο ίδιος, «εκφράσαμε την ικανοποίησή μας για το υψηλό επίπεδο των διμερών αμυντικών μας σχέσεων, αλλά και ευρύτερων συνεργασιών μας, που θα διευρυνθούν ακόμα περισσότερο τόσο σε τακτικό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την συνεργασία μας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αμυντικών Πρωτοβουλιών και τη συμμετοχή μας στη "Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured Cooperation - PESCO), καθώς και τα βήματα υλοποίησης του οράματος, που συμμεριζόμαστε με την Γαλλία, για την Ευρώπη της Άμυνας».

«Συζητήσαμε», συνέχισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «τις προκλήσεις ασφαλείας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την κοινή μας θέληση να συνεισφέρουμε στην ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στην ευρύτερη περιοχή, με θεμέλιο τον σεβασμό των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και των αρχών της καλής γειτονίας».

Παρλί: σύντομα προτάσεις και για την ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού

Από την πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας Φλοράνς Παρλί, σε δηλώσεις της μετά την υπογραφή της σύμβασης, στάθηκε στη διαχρονική σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία. Επεσήμανε δε, ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που αποκτά τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale.

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας διευκρίνισε ότι η προμήθεια των Rafale λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής αποτρεπτικής ικανότητας για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία, ενώ προανήγγειλε τη συμμετοχή της Γαλλίας στην άσκηση «Σκύρος» καθώς και στην άσκηση «Ηνίοχος» τον Απρίλιο, με 8 αεροσκάφη Rafale.

Η Φλ. Παρλί ανέφερε, επίσης, ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ, στο πλαίσιο της αποστολής του στα τέλη Φεβρουαρίου, θα πλεύσει στην Ανατολική Μεσόγειο συνοδευόμενο από φρεγάτα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Η ελπίδα που θα διατυπώσω είναι να συνεχιστεί η σχέση εμπιστοσύνης Ελλάδας Γαλλίας» είπε η Γαλλίδα υπουργός ενώ ανέφερε, ακόμη, ότι η Γαλλία «θα διαβιβάσει σύντομα προτάσεις στην Ελλάδα για να ανανεώσει τον στόλο του Πολεμικού της Ναυτικού».

Πότε θα αρχίσει η παραλαβή των αεροσκαφών.

Στις διμερείς συνομιλίες, που προηγήθηκαν της υπογραφής της σύμβασης, στην αίθουσα «Ιωάννης Καποδίστρια», συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο γγ του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΑ Γεώργιος Μπλιούμης, ο διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Αθανάσιος Βάλαρης, ο πρέσβης ετ Ελευθέριος Αγγελόπουλος, καθώς και ο γενικός διευθυντής της γενικής διεύθυνσης αμυντικών εξοπλισμών και επενδύσεων Θεόδωρος Λάγιος.

Από γαλλικής πλευράς, πέραν της υπουργού Άμυνας Φλοράνς Παρλί, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γάλλος πρέσβης στην Αθήνα Πατρίκ Μεσονάβ, ο αρχηγός της γαλλικής αεροπορίας στρατηγός Φιλίπ Λαβίν, ο σύμβουλος βιομηχανικών υποθέσεων της γαλλικής κυβέρνησης Μ. Ντεσίντ και η σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων της γαλλικής κυβέρνησης Μ. Καντάν.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, τα πρώτα γαλλικά Rafale θα προσγειωθούν στην Τανάγρα για συνεκπαίδευση με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό κόστος κτήσης των 18 αεροσκαφών ανέρχεται σε 1,92 δισ. ευρώ χωρίς κρατήσεις. Εξ αυτών, τα έξι είναι καινούργια και τα δώδεκα μεταχειρισμένα.

Το κόστος για τον εξοπλισμό των αεροσκαφών (τηλεκατευθυνόμενα βλήματα Meteor) καθώς και τις απαραίτητες αναβαθμίσεις των υπαρχόντων βλημάτων (τύπου Mica, Scalp και Ecoxet) ανέρχεται σε 400 εκατ. ευρώ χωρίς τις κρατήσεις.

Η παραλαβή των πρώτων έξι μεταχειρισμένων μαχητικών θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2021 με ρυθμό ένα ανά μήνα. Τα έξι καινούργια μαχητικά θα παραληφθούν την άνοιξη του 2022, ενώ τα τελευταία έξι μεταχειρισμένα αναμένεται να παραδοθούν αρχές του 2023.

Οι πρώτοι πιλότοι και τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να ταξιδέψουν στη Γαλλία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για να εκπαιδευτούν.