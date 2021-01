Αθλητικά

Super League: ντέρμπι κορυφής στο Καραϊσκάκη

Τριήμερο δράσης στα γήπεδα, στο πλαίσιο της 19ης, εμβόλιμης αγωνιστικής της Super League. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στον Πειραιά δεσπόζει στο πρόγραμμα της 19ης, εμβόλιμης αγωνιστικής της Super League που διεξάγεται το τριήμερο 26-27-28 Ιανουαρίου.

Έχοντας «αέρα» 11 βαθμών από την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (27/1, 19:30) θέλοντας να καταστήσει σαφές προς πάσα κατεύθυνση πως θα είναι και φέτος πρωταθλητής. Από την άλλη, οι «ασπρόμαυροι» θα διεκδικήσουν το «τρίποντο» ώστε να διατηρηθούν κοντά σε ΑΕΚ και Άρη που θα έχουν, θεωρητικά, ευκολότερο έργο νωρίτερα.

Η «Ένωση», μετά την ισοπαλία στην Τούμπα, περιμένει τον ΠΑΣ Γιάννενα στο ΟΑΚΑ (27/1, 17:15) με στόχο να πιστοποιήσει πως βρίσκεται σε ανοδική πορεία με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο. Γκέλα της ΑΕΚ για να ανέβει στη δεύτερη θέση θέλει ο Άρης που φιλοξενεί την ΑΕΛ στη Θεσσαλονίκη (26/1, 19:30).

Η αυλαία της 19ης αγωνιστικής ανοίγει στο Ηράκλειο (26/1, 17:15) με τον «προβληματικό» ΟΦΗ να κοντράρεται με τον ανεβασμένο Αστέρα Τρίπολης ενώ μία ημέρα αργότερα ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να πάρει την Πέμπτη διαδοχική του νίκη παίζοντας με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό (27/1, 15:00). Πολλά στη μάχη της παραμονής θα κρίνουν οι αναμετρήσεις της Λαμίας με τον Απόλλωνα Σμύρνης στη Φθιώτιδα (27/1, 17:15) και του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο (28/1, 17:15).

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Τρίτη 26 Ιανουαρίου

17:15 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης (NS1)

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Λάρισα (NS2)

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου

15:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος - Παναθηναϊκός (NS1)

17:15 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ - ΠΑΣ Γιάννινα (NS2)

17:15 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία - Απόλλων Σμύρνης (NS3)

19:30 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (NS1)

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου

17:15 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Ατρόμητος (NS1)