Βατόπουλος: δεν αποκλείεται ένα τρίτο lockdown

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας, τόνισε ότι η απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων, είπε ότι δεν ήταν πρόταση της επιτροπής.

Για την ανησυχία που προκαλούν στους επιστήμονες οι μεταλλάξεις του κορονοϊού αλλά και οι εικόνες συνωστισμού, μίλησε ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός τρίτου lockdown αλλά τόνισε ότι «δεν είναι κάτι που είναι άμεσο». Ο καθηγητής είπε ότι υπάρχει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη να κινηθεί η οικονομία και το υγειονομικό σκέλος και γίνεται ακόμη πιο δύσκολη με τις μεταλλάξεις.

Είπε ότι απαιτείται εξαιρετική προσοχή από τους πολίτες και καλή επιδημιολογική επιτήρηση της κατάστασης «για να ξέρουμε πολύ γρήγορα τι γίνεται».

Ο κ. Βατόπουλος τόνισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πως ούτε έχει ζητηθεί ούτε έχει τεθεί θέμα να μην ανοίξουν τα Γυμνάσια και τα Λύκεια την προσεχή Δευτέρα χωρίς ωστόσο να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση στο μέλλον αν αλλάξουν τα δεδομένα.

Ειδικά για τις μεταλλάξεις εξήγησε ότι είναι εξαιρετικά πιθανόν να επικρατήσει του αρχικού στελέχους καθώς φαίνεται πως μεταδίδεται πιο εύκολα και πως είναι εξαιρετικά σημαντικό πια να υπάρξει γρήγορος εμβολιασμός του πληθυσμού.

Για την απαγόρευση συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων, είπε ότι δεν ήταν πρόταση της επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση είπε ότι είναι σωστό γενικά να απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις ούτως ή άλλως εν μέσω πανδημίας.