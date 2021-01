Οικονομία

ΟΑΕΔ: αναστολή υποβολής νέων αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων

Μέχρι πότε θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις οι άνεργοι 18-29 ετών. Ποιος ο λόγος της αναστολής που ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων 18-29 ετών, η διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) αποφάσισε την αναστολή της υποβολής νέων αιτήσεων από την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 14.500 αιτήσεις για τις 8.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις με το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών (έως τα 750 ευρώ μηνιαία) για την πρόσληψη ανέργων 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, με διάρκεια 12 μήνες ή 15 μήνες, για μακροχρόνια ανέργους και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Επιπλέον, τα παρακάτω προγράμματα, με ποσοστά επιχορήγησης 60-100% μισθού και ασφαλιστικών εισφορών, παραμένουν ανοιχτά για την υποβολή αιτήσεων:

Πρόγραμμα επιταγών επανένταξης στην αγορά εργασίας με 9.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών, με ελάχιστες μικτές απολαβές τα 830 ευρώ για επιδοτούμενους ανέργους που μετατρέπουν το επίδομα ανεργίας τους σε «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Η επιδότηση ανέρχεται στο 80% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 830 ευρώ μηνιαία. Πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών με 8.500 νέες θέσεις εργασίας σε ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ μηνιαία. Πρόγραμμα απασχόλησης πτυχιούχων ανέργων έως 39 ετών με 5.200 νέες θέσεις εργασίας σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης, διάρκειας 15 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800 ευρώ μηνιαία. Πρόγραμμα απασχόλησης πτυχιούχων ανέργων 22-29 ετών με 3.500 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 10 μηνών. Η επιδότηση ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 750 ευρώ μηνιαία. Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων 18-30 ετών με 3.000 νέες θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας επτά μηνών. Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το 100% του κατώτατου μισθού (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές). Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με 1.200 νέες θέσεις εργασίας, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως τα 800 ευρώ μηνιαία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έχουν απλουστευτεί οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έχουν επιταχυνθεί οι διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής και δεν υπάρχουν δεσμεύσεις, μετά το τέλος της επιχορήγησης. Στην επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους συμπεριλαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα.