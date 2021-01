Πολιτική

Ο Τσίπρας κατάθεσε αγωγές σε βάρος Παπαχρήστου – Κουρτάκη

Γιατί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει «ψεύδη και συκοφαντίες». Ζητά αποζημίωση 1.000.000 ευρώ για ηθική βλάβη, το οποίο δεσμεύτηκε ότι θα αποδώσει στον ΕΔΟΕΑΠ.

Επιδόθηκαν πριν λίγο δύο αγωγές του Προέδρου ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα κατά και των δημοσιογράφων Γ. Παπαχρήστο και Ιω. Κουρτάκη.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, «αν και οι εναγόμενοι κλήθηκαν με εξώδικο που τους επιδόθηκε να ανακαλέσουν τα ψεύδη και συκοφαντίες τους σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με εξοχική κατοικία που ο τελευταίος νομίμως μισθώνει στο Σούνιο, αρνήθηκαν να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Αντίθετα συνέχισαν με ειρωνείες, υπαινιγμούς και χαρακτηρισμούς την πολιτικώς καθοδηγούμενη και “επιτελικώς: συντονισμένη επιχείρηση κατασυκοφάντησης και σπίλωσης του Αλέξη Τσίπρα.

Συνεπώς, τηρώντας τη δημόσια δέσμευσή του και σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία προχωρεί στο επόμενο στάδιο που έχει ως αποτέλεσμα την άσκηση των δύο αγωγών με αίτημα ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης από την παράνομη προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής και της υπόληψης του, την οποία οι δύο δημοσιογράφοι και οι εργοδότες τους, παράνομα και υπαίτια προκάλεσαν με τις αναληθείς και συκοφαντικές δηλώσεις κι αναρτήσεις τους ηλεκτρονικά, δια του Τύπου αλλά και τηλεοπτικά.

Θυμίζουμε ότι με το εξώδικο του ο Αλέξης Τσίπρας είχε προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη ζητώντας να του επιδικάσει ποσό αντίστοιχου ύψους με αυτό που ανάφεραν στις συκοφαντίες τους οι δύο δημοσιογράφοι ότι στοίχισε η ανακαίνιση της ενοικιαζόμενης κατοικίας. Ποσό το οποίο θα αποδοθεί στον ΕΔΟΕΑΠ, τον ασφαλιστικό φορέα των εργαζόμενων στον χώρο της ενημέρωσης».

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, «τα ψεύδη των Κουρτάκη – Παπαχρήστου έχουν ως εξής:

ΟΙ δύο δημοσιογράφοι ισχυρίστηκαν ο Αλέξης Τσίπρας αγόρασε “βίλα”, όπου μετακόμισε και κατοικεί και ότι η ανακαίνιση της κόστισε 1.000.000 ευρώ.

Το 1.000.000 ευρώ ισχυρίστηκαν ότι είτε το κατέβαλε κατασκευαστική εταιρεία ομίλου εισηγμένου στο χρηματιστήριο, που ανήκει σε πασίγνωστο επιχειρηματία, είτε το κατέβαλε ο ίδιος ο Τσίπρας με χρήματα, που αφήνονται αμφιβολίες εάν έχουν δηλωθεί στο πόθεν έσχες. Μάλιστα ο κ. Κουρτάκης δήλωνε πως “Είναι αργά για να φτιάξει ενοικιαστήριο”, ή πως είναι δύσκολο να κρύψουν την κατασκευαστική εταιρεία που πλήρωσε τις εργασίες επισκευής και σαφώς εννοούσε πως έχουν γίνει παράνομες πράξεις, οι οποίες επιχειρείται να συγκαλυφθούν.

Ανάμεσα στα ψεύδη και η προσβλητική της προσωπικότητας του Α. Τσίπρα ως πολίτη και πολιτικού προσώπου αναφορά του κ. Παπαχρήστου “Είναι γνωστό ότι έχει καλές σχέσεις με τη διαπλοκή”»

Τέλος και πάντα σύμφωνα με τις ίδιες προσκείμενες στον κ. Τσίπρα πηγές, τα αληθή γεγονότα έχουν ως εξής.

«Τον Ιούνιο του 2020 ο Αλέξης Τσίπρας νοίκιασε εξοχική κατοικία με εμβαδόν 71 τ.μ. και με υπόγειο αντίστοιχου εμβαδού, με μίσθωμα 500 ευρώ μηνιαίως για τα πρώτα τρία έτη της μίσθωσης και 900 ευρώ μηνιαίως για το τέταρτο έτος. Η συμφωνία περιελάμβανε την προκαταβολική κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό των μισθωμάτων των πρώτων τριών ετών, η οποία και πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020 σε λογαριασμό του εκμισθωτή.

Το κόστος ανακαίνισης ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου ο ιδιοκτήτης με το σύνολο των παραστατικών να ανέρχεται στις 20.000. Ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία( συμβόλαια και λογαριασμούς)».

Όπως έγινε γνωστό από τους κύκλους της Κουμουνδούρου, «Δικηγόροι του Αλέξη Τσίπρα ανέλαβαν ο Γιάννης Μαντζουράνης, με αδιάλειπτη πολυετή παρουσία στο χώρο των ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων, και ο Θανάσης Καμπαγιάννης, μέλος τους ΔΣ του ΔΣΑ και ευρύτερα γνωστός από τον αγώνα που έδωσε μαζί με άλλους δικηγόρους προκειμένου να καταδικαστούν οι εγκληματίες νεοναζί της Χρυσής Αυγής».

ΝΔ: εξοντωτικές αξιώσεις Τσίπρα κατά δημοσιογράφων

Η ΝΔ σε ανακοίνωση της κάνει λόγο για «εξοντωτικές αξιώσεις του κ. Τσίπρα κατά δημοσιογράφων» και τονίζει ότι «το κράτος δικαίου, παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη αν κρίνουν ότι κάποιο δημοσίευμα θίγει την τιμή και την υπόληψή τους και η προσφυγή αυτή είναι ο τρόπος αποκατάστασης. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς, οι οποίοι επιπλέον έχουν δημόσιο λόγο και μπορούν να απαντούν, άρα καταφεύγουν στη δικαιοσύνη μόνο ως έσχατο μέσο υπεράσπισης.

Προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προσφεύγει κατά δύο δημοσιογράφων αξιώνοντας 1 εκατομμύριο από τον καθένα, για δημοσιεύματα που αφορούν την ενοικίαση της βίλας στο Σούνιο έναντι 500 ευρώ το μήνα. Η συγκεκριμένη ενέργεια του κ. Τσίπρα, δεν παραπέμπει σε επανόρθωση αλλά σε οικονομική εξόντωση των δημοσιογράφων και λειτουργεί ως εκφοβισμός προς εκείνους που ασκούν κριτική. Ως κυβέρνηση, επιχείρησε να ελέγξει τα μέσα, ως αντιπολίτευση προσπαθεί να φιμώσει φωνές που τον ενοχλούν.

Καθόλου τυχαίο ότι την κατάθεση των αγωγών, έχει αναλάβει ως δικηγόρος του κ. Τσίπρα ο κ. Μαντζουράνης, νομικός σύμβουλος του δημοσίου για την εφαρμογή του νόμου Παππά για τις τηλεοπτικές άδειες στον περιβόητο διαγωνισμό των βοσκοτοπιών και όσων πρωτοφανών αποκαλύπτονται από τις καταθέσεις του κ. Καλογρίτσα για το παρασκήνιο και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

ΣΥΡΙΖΑ: η ΝΔ λειτουργεί ως συνήγορος υπεράσπισης των συκοφαντών

Άμεση ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση της ΝΔ, καθώς σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του, αναφέρονται τα εξής:

Δεν προξενεί εντύπωση ότι η ΝΔ έσπευσε να λειτουργήσει ως συνήγορος υπεράσπισης των συκοφαντών του κ. Τσίπρα, που επί δύο μήνες τώρα αρνούνται να αποκαταστήσουν την αλήθεια.

Ήταν άλλωστε σε όλους γνωστό ότι στα γραφεία της σχεδιάστηκε και ενορχηστρώθηκε αυτή η φθηνή και κίτρινη απόπειρα αντιπερισπασμού με τη δήθεν βίλα εκατομμυρίων του Αρχηγού της Αντιπολίτευσης.

Ωστόσο μιας και μιλούν για εξοντωτικές αξιώσεις, θα ήμασταν περίεργοι να μας απαντήσουν:

Πόσο κοστολογείτε, κύριοι της ΝΔ, τη συκοφαντία;

Την κοστολογείτε φθηνότερα;

Το λιβάνισμα στην κυβερνητική πολιτική πόσο πάει;

Οι κατά παραγγελία απολύσεις δημοσιογράφων όταν τολμούν να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση, πόσο κοστίζουν;

Δεν μπορεί, η ΝΔ θα έχει κάποιο τιμοκατάλογο. Η λίστα Πέτσα άλλωστε, δε θα φτιάχτηκε στα τυφλά. Ας μας πει, τουλάχιστον να γνωρίζουμε τις τιμές.

ΥΓ. Ο Αλέξης Τσίπρας, έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι τα πόσα που διεκδικεί θα κατατεθούν προς ενίσχυση του ΕΔΟΕΑΠ, ασφαλιστικού φορέα των δημοσιογράφων.